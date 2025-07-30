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Предпринимателя из Богдановича оштрафовали за футболку со «свастикой»
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Богдановиче рассмотрели административное дело в отношении местного жителя, в магазине которого продавалась футболка со «свастикой».
Речь идёт о магазине «Одежда и обувь», рассказали в телеграм-канале объединённой пресс-службы судов Свердловской области.
Поскольку «свастика» является символом фашистской Германии, суд признал предпринимателя виновным по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ – «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения», и назначил ему штраф в размере трёх тысяч рублей.
Предмет административного правонарушения конфисковали. Постановление пока не вступило в законную силу.
Речь идёт о магазине «Одежда и обувь», рассказали в телеграм-канале объединённой пресс-службы судов Свердловской области.
Поскольку «свастика» является символом фашистской Германии, суд признал предпринимателя виновным по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ – «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения», и назначил ему штраф в размере трёх тысяч рублей.
Предмет административного правонарушения конфисковали. Постановление пока не вступило в законную силу.
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