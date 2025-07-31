Новое здание для школы №16 в посёлке Красный обещают построить к сентябрю 2027 года





– написал Свалов. «Существующее здание 1964 года постройки требует обновления: в 16 классах обучаются 320 детей, учебный процесс организован в две с половиной смены. С учётом роста числа учащихся и потребности в дополнительных помещениях, школьный музей временно размещён в здании администрации посёлка»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Реконструкцию школы №16 в посёлке Красный, входящем в городской округ Верхней Пышмы, обещают завершить к началу учебного года в 2027 году.Как рассказал в своём телеграм-канале депутат свердловского Заксобрания Алексей Свалов, потребность в обновлении школы назрела давно.Сейчас для школьников посёлка строят новое здание.После реконструкции школа переедет в трёхэтажное здание с отдельным спортивным блоком, которое сможет принять до 550 учеников. При достаточном количестве педагогов дети смогут учиться там в одну смену.В настоящее время на стройплощадке продолжаются монолитные работы, фундамент здания готов. Подрядчик намерен завершить строительство корпуса до конца года, после чего приступит к внутренней отделке. Все работы планируется завершить к сентябрю 2027 года.