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Председателю СК доложат о ситуации с «гнилым бараком» в Ачите
Фото: «Народный фронт» / vk.com/nf_yekaterinburg
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ситуации с разрушающимся бараком на улице Кривозубова в посёлке городского типа Ачит.
Ранее в сообществе регионального отделения «Народного фронта» во «ВКонтакте» рассказали о «гнилом бараке», который находится в очень плохом состоянии, но до сих пор не признан аварийным. Здание также не ремонтируют. Сейчас там проживает только одна семья. Остальные съехали.
Сообщается, что здание стоит на балансе Ачитской ЦРБ.
Оставшаяся в доме семья ранее обращалась в суд. По его решению больница была обязана отремонтировать здание до марта 2024 года, но этого так и не произошло. В больнице убеждены, что дом находится в аварийном состоянии, но признавать его таковым чиновники не торопятся.
«По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 293 УК РФ – "халатность"»,
– сообщает Следком.
Ранее в сообществе регионального отделения «Народного фронта» во «ВКонтакте» рассказали о «гнилом бараке», который находится в очень плохом состоянии, но до сих пор не признан аварийным. Здание также не ремонтируют. Сейчас там проживает только одна семья. Остальные съехали.
«Здание трещит по швам. В доме трещины и отслоения штукатурки, продувает стены, температура в морозы не превышает +17 ⁰С»,
– пишут в сообществе.
Сообщается, что здание стоит на балансе Ачитской ЦРБ.
Оставшаяся в доме семья ранее обращалась в суд. По его решению больница была обязана отремонтировать здание до марта 2024 года, но этого так и не произошло. В больнице убеждены, что дом находится в аварийном состоянии, но признавать его таковым чиновники не торопятся.
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