Председателю СК доложат о ситуации с «гнилым бараком» в Ачите





сообщает Следком. «По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 293 УК РФ – "халатность"»,





пишут в сообществе. «Здание трещит по швам. В доме трещины и отслоения штукатурки, продувает стены, температура в морозы не превышает +17 ⁰С»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ситуации с разрушающимся бараком на улице Кривозубова в посёлке городского типа Ачит.Ранее в сообществе регионального отделения «Народного фронта» во «ВКонтакте» рассказали о «гнилом бараке», который находится в очень плохом состоянии, но до сих пор не признан аварийным. Здание также не ремонтируют. Сейчас там проживает только одна семья. Остальные съехали.Сообщается, что здание стоит на балансе Ачитской ЦРБ.Оставшаяся в доме семья ранее обращалась в суд. По его решению больница была обязана отремонтировать здание до марта 2024 года, но этого так и не произошло. В больнице убеждены, что дом находится в аварийном состоянии, но признавать его таковым чиновники не торопятся.