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Построить новые очистные сооружения в Сысерти и починить старые в Среднеуральске общеают областные власти

14.46 Среда, 6 августа 2025
Фото: Юлия Кольтенберг
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Власти Свердловской области заявили о планах построить новые очистные сооружения в Сысерти и провести реконструкцию старых в Среднеуральске.

Временно исполняющий обязанности губернатора Денис Паслер сообщил в своём телеграм-канале, что он дал поручение заложить в трёхлетний бюджет области средства на реализацию этих проектов.

По его словам, в Сысерти планируются построить очистные сооружения с пропускной способностью не менее 12 тысяч кубометров воды в сутки. Этого должно хватить, чтобы обеспечить качественным водоотведением более 30 тысяч человек и объекты социальной инфраструктуры. Стоимость проекта оценивается в почти 3 миллиарда рублей.

В Среднеуральске также собираются уделить внимание пропускной способности очистных сооружений при их реконструкции, увеличив их мощность до 15 тысяч кубометров для обслуживания более 24 тысяч человек, а также школ, больниц и промышленных предприятий. На ремонт собираются выделить 2,84 миллиарда рублей.

Ожидается, что оба проекта будут реализованы в 2026-2028 годах.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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14:46 Построить новые очистные сооружения в Сысерти и починить старые в Среднеуральске общеают областные власти
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13:38 Дело похитителя глухонемой девочки в Екатеринбурге передали в суд
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11:56 Помогавшему «замять» несчастный случай на производстве инспектору труда вынесли приговор в Екатеринбурге
10:35 Около гаражей в Екатеринбурге жестоко избили мужчину
10:02 11 зданий на Завокзальном в Екатеринбурге попали под КРТ
09:37 На трассе между Екатеринбургом и Полевским произошло смертельное ДТП
08:28 На Урале сохраняется жёсткий дефицит врачей
00:03 Почти на 5000 катастроф с начала года выезжали специалисты свердловского ТЦМК
21:32 Обожаемую советскую комедию можно будет увидеть на большом экране в Ельцин-центре
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21:15 Третий сезон всероссийского конкурса «Маркетолог года» стартует 12 августа
21:01 Непутёвая мать из Каменского района осуждена за злостное уклонение от уплаты алиментов
20:23 В Свердловской области за сутки ликвидированы 17 пожаров
17:38 Администрацию Краснотуриньского округа обязали сделать освещение на окраине посёлка Рудничный
17:22 В Полевском у иностранцев аннулировали семь водительских удостоверений
16:42 Для помощи диким животным в зимнее время в Свердловской области выращивают кормовые поля
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