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Построить новые очистные сооружения в Сысерти и починить старые в Среднеуральске общеают областные власти
Фото: Юлия Кольтенберг
Власти Свердловской области заявили о планах построить новые очистные сооружения в Сысерти и провести реконструкцию старых в Среднеуральске.
Временно исполняющий обязанности губернатора Денис Паслер сообщил в своём телеграм-канале, что он дал поручение заложить в трёхлетний бюджет области средства на реализацию этих проектов.
По его словам, в Сысерти планируются построить очистные сооружения с пропускной способностью не менее 12 тысяч кубометров воды в сутки. Этого должно хватить, чтобы обеспечить качественным водоотведением более 30 тысяч человек и объекты социальной инфраструктуры. Стоимость проекта оценивается в почти 3 миллиарда рублей.
В Среднеуральске также собираются уделить внимание пропускной способности очистных сооружений при их реконструкции, увеличив их мощность до 15 тысяч кубометров для обслуживания более 24 тысяч человек, а также школ, больниц и промышленных предприятий. На ремонт собираются выделить 2,84 миллиарда рублей.
Ожидается, что оба проекта будут реализованы в 2026-2028 годах.
Временно исполняющий обязанности губернатора Денис Паслер сообщил в своём телеграм-канале, что он дал поручение заложить в трёхлетний бюджет области средства на реализацию этих проектов.
По его словам, в Сысерти планируются построить очистные сооружения с пропускной способностью не менее 12 тысяч кубометров воды в сутки. Этого должно хватить, чтобы обеспечить качественным водоотведением более 30 тысяч человек и объекты социальной инфраструктуры. Стоимость проекта оценивается в почти 3 миллиарда рублей.
В Среднеуральске также собираются уделить внимание пропускной способности очистных сооружений при их реконструкции, увеличив их мощность до 15 тысяч кубометров для обслуживания более 24 тысяч человек, а также школ, больниц и промышленных предприятий. На ремонт собираются выделить 2,84 миллиарда рублей.
Ожидается, что оба проекта будут реализованы в 2026-2028 годах.
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