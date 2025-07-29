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Почти на 5000 катастроф с начала года выезжали специалисты свердловского ТЦМК
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
С начала 2025 года специалисты Свердловского территориального центра медицины катастроф оказали помощь в почти 5000 экстренных случаях. Этими цифрами поделилось через свой ресурс «Здоровье уральцев» областное Министерство здравоохранения.
Медики ТЦМК круглосуточно работают там, где необходима скоординированная, высококвалифицированная помощь — в условиях массовых аварий, сложных клинических ситуаций и чрезвычайных происшествий. Согласно официальной статистике, за прошедшие месяцы 2025 года:
В тех случаях, когда транспортировка пациента невозможна, врачи Центра выезжают прямо в районные больницы и проводят оперативные вмешательства на месте — особенно это актуально в отдалённых и труднодоступных населённых пунктах, как поясняют в Минздраве.
Медики ТЦМК круглосуточно работают там, где необходима скоординированная, высококвалифицированная помощь — в условиях массовых аварий, сложных клинических ситуаций и чрезвычайных происшествий. Согласно официальной статистике, за прошедшие месяцы 2025 года:
2230 раз специалисты выезжали на места происшествий;
проведено 1885 наземных и 195 воздушных эвакуаций, включая семь межрегиональных (в том числе в Москву и Новосибирск);
1519 взрослых и 561 ребенок были эвакуированы в специализированные медучреждения;
в 190 дорожно-транспортных происшествиях помощь оказывали медико-спасательные бригады трассовой службы — ни один пострадавший не погиб в присутствии врачей;
организовано свыше 2500 консультаций по телефону и через телемедицинские системы.
проведено 1885 наземных и 195 воздушных эвакуаций, включая семь межрегиональных (в том числе в Москву и Новосибирск);
1519 взрослых и 561 ребенок были эвакуированы в специализированные медучреждения;
в 190 дорожно-транспортных происшествиях помощь оказывали медико-спасательные бригады трассовой службы — ни один пострадавший не погиб в присутствии врачей;
организовано свыше 2500 консультаций по телефону и через телемедицинские системы.
В тех случаях, когда транспортировка пациента невозможна, врачи Центра выезжают прямо в районные больницы и проводят оперативные вмешательства на месте — особенно это актуально в отдалённых и труднодоступных населённых пунктах, как поясняют в Минздраве.
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