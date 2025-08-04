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Третий сезон всероссийского конкурса «Маркетолог года» стартует 12 августа

21.15 Вторник, 5 августа 2025
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«Авито Авто» запускает третий ежегодный конкурс «Маркетолог года», нацеленный на специалистов дилерского маркетинга. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Конкурс включает в себя бесплатное обучение, финальное тестирование и защиту практических кейсов.

«Мы в Авито Авто стратегически работаем над развитием всех направлений отрасли: помогаем дилерским центрам развивать бизнес как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах, поддерживаем профессиональных продавцов автомобилей, создаем решения для продажи спецтехники, а также проводим мероприятия, которые в том числе формируют профессиональное сообщество. Уже третий год мы последовательно инвестируем в обучение маркетологов, специалистов обеспечивающих эффективное взаимодействие бизнеса с клиентами. Мы ежегодно расширяем формат конкурса и привлекаем все больше экспертов федерального уровня, фокусируясь на цифровых инструментах. Это обусловлено тем, что 85% покупателей автомобилей, как показывает наша статистика, начинают путь к сделке в онлайн-среде», – отмечет руководитель Классифайд в бизнес-направлении Дилеры в Авито Авто Кирилл Поляков.

Сообщается, что с момента своего создания проект стал платформой для повышения квалификации и обмена опытом. За два года в конкурсе приняло участие 750 специалистов, среди которых руководители отделов маркетинга, интернет-маркетологи и бренд-менеджеры. Спикерами мероприятия стали 20 экспертов автомобильного рынка.

«Участие в конкурсе "Маркетолог года" от Авито Авто - это отличная возможность получить практический опыт и развить важные профессиональные навыки, чтобы в том числе достичь новых карьерных целей. Обучение у экспертов помогает лучше понять современные маркетинговые инструменты, поработать над реальными кейсами с поддержкой практиков и получить ценную обратную связь по своим идеям. В прошлом году маркетологи нашей компании приняли участие в конкурсе и это позволило вывести их профессиональные компетенции на качественно новый уровень», – говорит заместитель директора по маркетингу ТТС Виталий Шония.


Отмечается, что в 2025 году обучение разделено на два уровня: ВАSЕ для новичков с опытом до трёх лет и РRО для специалистов с опытом более трёх лет. Программа охватывает клиентскую коммуникацию, программы лояльности, лидогенерацию и диджитал-стратегии, с акцентом на применение искусственного интеллекта в маркетинге и анализ тенденций рынка.

Обучение пройдет с 12 августа по 24 сентября, тестирование — с 19 по 24 сентября, защита кейсов — с 20 октября по 3 ноября. Победителей объявят в ноябре на федеральной конференции «Авито Авто» в Москве. Отмечается, что регистрация открыта до 10 августа, участникам нужно заполнить форму и пройти контрольные вопросы, чтобы получить доступ к образовательным ресурсам.

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Александр Федоров © Вечерние ведомости
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16:14 В Свердловской области начали судить за реабилитацию нацизма 75-летнего пенсионера
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13:16 Водителю опрокинувшегося на строителя автокрана вынесли приговор в Екатеринбурге
12:25 На части улиц Юго-Западного района Екатеринбурга на два дня запретят парковку
11:52 Перегородившего дорогу реанимобилю водителя в Екатеринбурге нашли
11:39 Ещё 27 человек госпитализировали с подозрением на клещевой энцефалит в Свердловской области
11:04 Решение о ликвидации «Фонда Ройзмана*» осталось в силе
09:53 Свердловское УГИБДД сообщает о росте аварийности с участием мототранспорта
08:43 Ускоряющие заживление ран аппараты привезли в Свердловскую область
08:36 В связи с избиением школьницы в Екатеринбурге СК начал проверку
08:30 Юноша на питбайке погиб в посёлке Верхнее Дуброво
22:54 Роскомнадзор заблокировал трек свердловской группы АК-47
21:18 В аварии на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов погиб водитель легковушки
20:51 С экс-сотрудника свердловского Роспотребнадзора взыскали незаконно полученные больничные
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