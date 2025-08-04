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Третий сезон всероссийского конкурса «Маркетолог года» стартует 12 августа
«Авито Авто» запускает третий ежегодный конкурс «Маркетолог года», нацеленный на специалистов дилерского маркетинга. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Конкурс включает в себя бесплатное обучение, финальное тестирование и защиту практических кейсов.
«Мы в Авито Авто стратегически работаем над развитием всех направлений отрасли: помогаем дилерским центрам развивать бизнес как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах, поддерживаем профессиональных продавцов автомобилей, создаем решения для продажи спецтехники, а также проводим мероприятия, которые в том числе формируют профессиональное сообщество. Уже третий год мы последовательно инвестируем в обучение маркетологов, специалистов обеспечивающих эффективное взаимодействие бизнеса с клиентами. Мы ежегодно расширяем формат конкурса и привлекаем все больше экспертов федерального уровня, фокусируясь на цифровых инструментах. Это обусловлено тем, что 85% покупателей автомобилей, как показывает наша статистика, начинают путь к сделке в онлайн-среде», – отмечет руководитель Классифайд в бизнес-направлении Дилеры в Авито Авто Кирилл Поляков.
Сообщается, что с момента своего создания проект стал платформой для повышения квалификации и обмена опытом. За два года в конкурсе приняло участие 750 специалистов, среди которых руководители отделов маркетинга, интернет-маркетологи и бренд-менеджеры. Спикерами мероприятия стали 20 экспертов автомобильного рынка.
«Участие в конкурсе "Маркетолог года" от Авито Авто - это отличная возможность получить практический опыт и развить важные профессиональные навыки, чтобы в том числе достичь новых карьерных целей. Обучение у экспертов помогает лучше понять современные маркетинговые инструменты, поработать над реальными кейсами с поддержкой практиков и получить ценную обратную связь по своим идеям. В прошлом году маркетологи нашей компании приняли участие в конкурсе и это позволило вывести их профессиональные компетенции на качественно новый уровень», – говорит заместитель директора по маркетингу ТТС Виталий Шония.
Отмечается, что в 2025 году обучение разделено на два уровня: ВАSЕ для новичков с опытом до трёх лет и РRО для специалистов с опытом более трёх лет. Программа охватывает клиентскую коммуникацию, программы лояльности, лидогенерацию и диджитал-стратегии, с акцентом на применение искусственного интеллекта в маркетинге и анализ тенденций рынка.
Обучение пройдет с 12 августа по 24 сентября, тестирование — с 19 по 24 сентября, защита кейсов — с 20 октября по 3 ноября. Победителей объявят в ноябре на федеральной конференции «Авито Авто» в Москве. Отмечается, что регистрация открыта до 10 августа, участникам нужно заполнить форму и пройти контрольные вопросы, чтобы получить доступ к образовательным ресурсам.
«Мы в Авито Авто стратегически работаем над развитием всех направлений отрасли: помогаем дилерским центрам развивать бизнес как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах, поддерживаем профессиональных продавцов автомобилей, создаем решения для продажи спецтехники, а также проводим мероприятия, которые в том числе формируют профессиональное сообщество. Уже третий год мы последовательно инвестируем в обучение маркетологов, специалистов обеспечивающих эффективное взаимодействие бизнеса с клиентами. Мы ежегодно расширяем формат конкурса и привлекаем все больше экспертов федерального уровня, фокусируясь на цифровых инструментах. Это обусловлено тем, что 85% покупателей автомобилей, как показывает наша статистика, начинают путь к сделке в онлайн-среде», – отмечет руководитель Классифайд в бизнес-направлении Дилеры в Авито Авто Кирилл Поляков.
Сообщается, что с момента своего создания проект стал платформой для повышения квалификации и обмена опытом. За два года в конкурсе приняло участие 750 специалистов, среди которых руководители отделов маркетинга, интернет-маркетологи и бренд-менеджеры. Спикерами мероприятия стали 20 экспертов автомобильного рынка.
«Участие в конкурсе "Маркетолог года" от Авито Авто - это отличная возможность получить практический опыт и развить важные профессиональные навыки, чтобы в том числе достичь новых карьерных целей. Обучение у экспертов помогает лучше понять современные маркетинговые инструменты, поработать над реальными кейсами с поддержкой практиков и получить ценную обратную связь по своим идеям. В прошлом году маркетологи нашей компании приняли участие в конкурсе и это позволило вывести их профессиональные компетенции на качественно новый уровень», – говорит заместитель директора по маркетингу ТТС Виталий Шония.
Отмечается, что в 2025 году обучение разделено на два уровня: ВАSЕ для новичков с опытом до трёх лет и РRО для специалистов с опытом более трёх лет. Программа охватывает клиентскую коммуникацию, программы лояльности, лидогенерацию и диджитал-стратегии, с акцентом на применение искусственного интеллекта в маркетинге и анализ тенденций рынка.
Обучение пройдет с 12 августа по 24 сентября, тестирование — с 19 по 24 сентября, защита кейсов — с 20 октября по 3 ноября. Победителей объявят в ноябре на федеральной конференции «Авито Авто» в Москве. Отмечается, что регистрация открыта до 10 августа, участникам нужно заполнить форму и пройти контрольные вопросы, чтобы получить доступ к образовательным ресурсам.
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