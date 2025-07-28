Непутёвая мать из Каменского района осуждена за злостное уклонение от уплаты алиментов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Жительница Каменского района Свердловской области признана виновной в неоднократной неуплате алиментов на содержание собственного несовершеннолетнего ребенка. Приговор вынес районный суд на основании доказательств, представленных гособвинителем.Как установило следствие, женщина с ноября 2024 года по апрель 2025-го систематически уклонялась от исполнения решения суда, обязывавшего её выплачивать алименты. Причем это уже не первое нарушение: ранее, в 2024 году, она была привлечена к административной ответственности за аналогичное правонарушение, а в феврале 2025 года — и к уголовной, по статье 157 Уголовного кодекса РФ. Тогда ей было назначено наказание в виде исправительных работ, однако оно так и не было отбыто в полном объеме.Как подчеркнул суд, мера оказалась недостаточной для перевоспитания и не достигла цели наказания. Женщина вновь продолжила уклоняться от родительских обязанностей без каких-либо уважительных причин. Несмотря на то, что обвиняемая полностью признала вину, раскаялась в содеянном и представила медицинские документы, подтверждающие состояние здоровья, суд учёл и повторность преступления. С учётом совокупности обстоятельств было принято решение о назначении наказания в виде 5 месяцев лишения свободы. Однако с учётом положений статьи 53.1 УК РФ суд заменил реальное лишение свободы на принудительные работы сроком на 5 месяцев с удержанием 5% заработка в доход государства.Приговор в настоящее время не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.