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Администрацию Краснотуриньского округа обязали сделать освещение на окраине посёлка Рудничный
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Краснотурьинском муниципальном округе суд обязал местную администрацию сделать освещение вдоль дороги на окраине посёлка Рудничный
Как сообщили в телеграм-канале объединённой пресс-службы судов Свердловской области, основанием для иска стали обращения граждан, проживающих на окраине посёлка. Представители прокуратуры и ГИБДД провели проверку, в ходе которой выяснилось, что людям, живущим в районе железнодорожной станции Красный Железняк, приходится добираться до своих домов по неосвещённым улицам Транспортная и Октябрьская. Пешеходных дорожек там нет, и людям приходится идти прямо по проезжей части, что может быть опасно, особенно в тёмное время суток.
Сначала прокуратура вынесла представление на имя главы администрации, но поскольку освещение на дороге так и не было установлено, ведомство обратилось в суд. Суд встал на сторону жильцов и обязал администрацию в течение 12 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу установить фонари вдоль дороги.
Как сообщили в телеграм-канале объединённой пресс-службы судов Свердловской области, основанием для иска стали обращения граждан, проживающих на окраине посёлка. Представители прокуратуры и ГИБДД провели проверку, в ходе которой выяснилось, что людям, живущим в районе железнодорожной станции Красный Железняк, приходится добираться до своих домов по неосвещённым улицам Транспортная и Октябрьская. Пешеходных дорожек там нет, и людям приходится идти прямо по проезжей части, что может быть опасно, особенно в тёмное время суток.
Сначала прокуратура вынесла представление на имя главы администрации, но поскольку освещение на дороге так и не было установлено, ведомство обратилось в суд. Суд встал на сторону жильцов и обязал администрацию в течение 12 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу установить фонари вдоль дороги.
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