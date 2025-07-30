Для помощи диким животным в зимнее время в Свердловской области выращивают кормовые поля

– пояснил директор парка Евгений Хвостов.

«Овёс – универсальный корм: молодые побеги едят косули, а в стадии молочно-восковой спелости он становится пищей для кабанов. Медведи тоже не остаются в стороне – для них это настоящее лакомство»,