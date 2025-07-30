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Для помощи диким животным в зимнее время в Свердловской области выращивают кормовые поля

16.42 Вторник, 5 августа 2025
Фото: Вечерние ведомости
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В природных парках Свердловской области выращивают кормовые поля, чтобы помочь диким животным пережить зиму. Этим занимаются сотрудники природных территорий.

По словам министра природных ресурсов и экологии региона, это не только помогает животным, но и снижает риск конфликтов между природой и человеком, так как звери начинают реже выходить к населённым пунктам в поисках пищи.

Как правило, площадь таких полей занимает не более одного гектара, чтобы животным не приходилось скапливаться в одном месте. Для них это небезопасно, поскольку привлекает хищников. Поэтому кормовые поля выращивают в разных местах. Только на территории природного парка «Бажовские места» летом было распахано 27 таких полян, рассказали в департаменте информационной политики области.

В качестве основной культуры для завеса используют овёс – он нравится косулям, кабанам и даже медведям.

«Овёс – универсальный корм: молодые побеги едят косули, а в стадии молочно-восковой спелости он становится пищей для кабанов. Медведи тоже не остаются в стороне – для них это настоящее лакомство»,

– пояснил директор парка Евгений Хвостов.


Помимо овса, сотрудники парков высаживают люцерну, рапс, топинамбур, кормовую капусту и другие высокобелковые культуры.

По данным ДИПа, в 2025 году численность сибирской косули увеличилась на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число лосей выросло на 3,7%, зайцев-беляков – на 9,1%, рысей – на 26,6%, а популяция краснокнижного северного оленя увеличилась на 80%.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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16:42 Для помощи диким животным в зимнее время в Свердловской области выращивают кормовые поля
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13:16 Водителю опрокинувшегося на строителя автокрана вынесли приговор в Екатеринбурге
12:25 На части улиц Юго-Западного района Екатеринбурга на два дня запретят парковку
11:52 Перегородившего дорогу реанимобилю водителя в Екатеринбурге нашли
11:39 Ещё 27 человек госпитализировали с подозрением на клещевой энцефалит в Свердловской области
11:04 Решение о ликвидации «Фонда Ройзмана*» осталось в силе
09:53 Свердловское УГИБДД сообщает о росте аварийности с участием мототранспорта
08:43 Ускоряющие заживление ран аппараты привезли в Свердловскую область
08:36 В связи с избиением школьницы в Екатеринбурге СК начал проверку
08:30 Юноша на питбайке погиб в посёлке Верхнее Дуброво
22:54 Роскомнадзор заблокировал трек свердловской группы АК-47
21:18 В аварии на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов погиб водитель легковушки
20:51 С экс-сотрудника свердловского Роспотребнадзора взыскали незаконно полученные больничные
20:22 Почти пять сотен человек пожелали учиться в Школе кино Свердловской киностудии
20:08 Больницей в Туринске закончила воскресная поездка для двух взрослых и ребёнка
19:24 В Кушве подрядчик вернёт в городской бюджет почти пять миллионов рублей
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