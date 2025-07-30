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Для помощи диким животным в зимнее время в Свердловской области выращивают кормовые поля
Фото: Вечерние ведомости
В природных парках Свердловской области выращивают кормовые поля, чтобы помочь диким животным пережить зиму. Этим занимаются сотрудники природных территорий.
По словам министра природных ресурсов и экологии региона, это не только помогает животным, но и снижает риск конфликтов между природой и человеком, так как звери начинают реже выходить к населённым пунктам в поисках пищи.
Как правило, площадь таких полей занимает не более одного гектара, чтобы животным не приходилось скапливаться в одном месте. Для них это небезопасно, поскольку привлекает хищников. Поэтому кормовые поля выращивают в разных местах. Только на территории природного парка «Бажовские места» летом было распахано 27 таких полян, рассказали в департаменте информационной политики области.
В качестве основной культуры для завеса используют овёс – он нравится косулям, кабанам и даже медведям.
Помимо овса, сотрудники парков высаживают люцерну, рапс, топинамбур, кормовую капусту и другие высокобелковые культуры.
По данным ДИПа, в 2025 году численность сибирской косули увеличилась на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число лосей выросло на 3,7%, зайцев-беляков – на 9,1%, рысей – на 26,6%, а популяция краснокнижного северного оленя увеличилась на 80%.
По словам министра природных ресурсов и экологии региона, это не только помогает животным, но и снижает риск конфликтов между природой и человеком, так как звери начинают реже выходить к населённым пунктам в поисках пищи.
Как правило, площадь таких полей занимает не более одного гектара, чтобы животным не приходилось скапливаться в одном месте. Для них это небезопасно, поскольку привлекает хищников. Поэтому кормовые поля выращивают в разных местах. Только на территории природного парка «Бажовские места» летом было распахано 27 таких полян, рассказали в департаменте информационной политики области.
В качестве основной культуры для завеса используют овёс – он нравится косулям, кабанам и даже медведям.
«Овёс – универсальный корм: молодые побеги едят косули, а в стадии молочно-восковой спелости он становится пищей для кабанов. Медведи тоже не остаются в стороне – для них это настоящее лакомство»,
– пояснил директор парка Евгений Хвостов.
Помимо овса, сотрудники парков высаживают люцерну, рапс, топинамбур, кормовую капусту и другие высокобелковые культуры.
По данным ДИПа, в 2025 году численность сибирской косули увеличилась на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число лосей выросло на 3,7%, зайцев-беляков – на 9,1%, рысей – на 26,6%, а популяция краснокнижного северного оленя увеличилась на 80%.
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