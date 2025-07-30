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На части улицах Юго-Западного района Екатеринбурга на два дня запретят парковку
Фото: Вечерние ведомости
На два дня, когда в Екатеринбурге будут праздновать День города, на части улицах Юго-Западного района будет запрещена парковка.
Как сообщают на официальном городском портале, 16 и 17 августа парковаться запретят на:
– Репина, от Зоологической до Светлореченской;
– Светлореченской, от Репина до Объездной дороги;
– Объездной дороги, от Светлореченской до Московского тракта;
– всей улице Архангела Михаила;
– всей улице Зоологической.
На улицах установят соответствующие знаки.
Как сообщают на официальном городском портале, 16 и 17 августа парковаться запретят на:
– Репина, от Зоологической до Светлореченской;
– Светлореченской, от Репина до Объездной дороги;
– Объездной дороги, от Светлореченской до Московского тракта;
– всей улице Архангела Михаила;
– всей улице Зоологической.
На улицах установят соответствующие знаки.
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