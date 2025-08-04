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Ещё 27 человек госпитализировали с подозрением на клещевой энцефалит в Свердловской области
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
За неделю ещё 27 человек госпитализировали с подозрением на энцефалит после «укуса» клеща в Свердловской области. Также у 17 уральцев возникло подозрение на боррелиоз.
Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, с начала сезона с подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары области было госпитализировано 184 человека (на прошлой неделе сообщалось о 175), с подозрением на клещевой боррелиоз – 324 человека (307 на прошлой неделе).
Энцефалит подтверждён у 49 человек (неделю назад – у 48), боррелиоз – у 179 (неделю назад – у 162).
Количество пострадавших от присасывания клещей за неделю не изменилось: Роспотребнадзор сообщает о 28 тысячах пострадавших вторую неделю подряд.
Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, с начала сезона с подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары области было госпитализировано 184 человека (на прошлой неделе сообщалось о 175), с подозрением на клещевой боррелиоз – 324 человека (307 на прошлой неделе).
Энцефалит подтверждён у 49 человек (неделю назад – у 48), боррелиоз – у 179 (неделю назад – у 162).
Количество пострадавших от присасывания клещей за неделю не изменилось: Роспотребнадзор сообщает о 28 тысячах пострадавших вторую неделю подряд.
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