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Ускоряющие заживление ран аппараты привезли в Свердловскую область
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области / све.рф
В Свердловскую область привезли десять аппаратов отечественного производства, которые ускоряют процесс заживления ран.
Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Денис Паслер, аппараты поступили в Свердловскую областную клиническую больницу №1, Туринскую ЦРБ, а также городские больницы Алапаевска, Краснотурьинска и Первоуральска.
Суть действия «регенерирующих» приборов заключается в использовании отрицательного давления. Оно создаёт условия, при которых бактерии перестают размножаться, улучшается кровоснабжение и регенерация тканей, пояснили в департаменте информационной политики региона.
Общая стоимость новых аппаратов составила порядка 4,8 миллиона рублей.
Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Денис Паслер, аппараты поступили в Свердловскую областную клиническую больницу №1, Туринскую ЦРБ, а также городские больницы Алапаевска, Краснотурьинска и Первоуральска.
Суть действия «регенерирующих» приборов заключается в использовании отрицательного давления. Оно создаёт условия, при которых бактерии перестают размножаться, улучшается кровоснабжение и регенерация тканей, пояснили в департаменте информационной политики региона.
Общая стоимость новых аппаратов составила порядка 4,8 миллиона рублей.
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