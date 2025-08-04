С экс-сотрудника свердловского Роспотребнадзора взыскали незаконно полученные больничные

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Уральская транспортная прокуратура добилась в суде взыскания более 30 тысяч рублей с бывшего служащего Свердловского территориального отдела Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту. Деньги были выплачены ему работодателем на основании фиктивных листков временной нетрудоспособности.Как установила проверка, экс-сотрудник, желая избежать исполнения служебных обязанностей, прибегнул к коррупционной схеме: через посредника он передал взятку заведующей поликлиникой за оформление четырёх поддельных больничных. На основании этих документов ему было начислено пособие по временной нетрудоспособности — в общей сложности свыше 30 тысяч рублей.По итогам проверки прокуратура направила иск в суд о возврате незаконно полученных средств в бюджет. Решением мирового судьи судебного участка №2 (Кировградский городской суд Свердловской области) требования надзорного органа были удовлетворены в полном объёме.Лица, участвовавшие в передаче и получении взятки, ранее были привлечены к уголовной ответственности. Теперь бывший госслужащий также понёс имущественную ответственность — средства, полученные на основе подложных документов, подлежат возврату в доход государства.