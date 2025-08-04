Возрастное ограничение 18+

С экс-сотрудника свердловского Роспотребнадзора взыскали незаконно полученные больничные

20.51 Понедельник, 4 августа 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Уральская транспортная прокуратура добилась в суде взыскания более 30 тысяч рублей с бывшего служащего Свердловского территориального отдела Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту. Деньги были выплачены ему работодателем на основании фиктивных листков временной нетрудоспособности.

Как установила проверка, экс-сотрудник, желая избежать исполнения служебных обязанностей, прибегнул к коррупционной схеме: через посредника он передал взятку заведующей поликлиникой за оформление четырёх поддельных больничных. На основании этих документов ему было начислено пособие по временной нетрудоспособности — в общей сложности свыше 30 тысяч рублей.

По итогам проверки прокуратура направила иск в суд о возврате незаконно полученных средств в бюджет. Решением мирового судьи судебного участка №2 (Кировградский городской суд Свердловской области) требования надзорного органа были удовлетворены в полном объёме.

Лица, участвовавшие в передаче и получении взятки, ранее были привлечены к уголовной ответственности. Теперь бывший госслужащий также понёс имущественную ответственность — средства, полученные на основе подложных документов, подлежат возврату в доход государства.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Кушве подрядчик вернёт в городской бюджет почти пять миллионов рублей
04 августа 2025
Детскую горку в Лесном демонтировали после травмы мальчика, «управляшку» наказали
31 июля 2025
Возле станции Шарташ исчезнут гаражи
28 июля 2025
Роспотребнадзор помог жителю Качканара вернуть деньги за купленную на WB посудомоечную машину
29 июля 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Здесь меня научили жить и бороться». Как в «Фонде Ройзмана*» провели последний приемный день

В офис пришли семьи с малышами, случайные прохожие и добрая собака
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:18 В аварии на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов погиб водитель легковушки
20:51 С экс-сотрудника свердловского Роспотребнадзора взыскали незаконно полученные больничные
20:22 Почти пять сотен человек пожелали учиться в Школе кино Свердловской киностудии
20:08 Больницей в Туринске закончила воскресная поездка для двух взрослых и ребёнка
19:24 В Кушве подрядчик вернёт в городской бюджет почти пять миллионов рублей
18:57 Жители Екатеринбурга пытаются защитить Пышминские озерки
18:25 За два выходных в Свердловской области случилось почти два десятка возгораний
18:01 Прокуратура утвердила обвинение директору ТБО «Экосервис»
17:18 В уральской столице на Амундсена на неделю закроют движение
16:56 На Вторчермете в Екатеринбурге избили 11-летнюю девочку
16:31 В Свердловской области впервые начали оказывать круглосуточную медпомощь на дому
16:02 В День строителя планируются перекрытия в центре уральской столице
15:41 Человек скончался в массовом ДТП под Верхней Пышмой
14:54 Трёхлетний мальчик выпал из окна шестого этажа в Екатеринбурге
13:43 В центральном аппарате СК затребовали доклад по делу об убийстве в Нижней Туре
12:46 Дело избившего спортивного судью екатеринбуржца передали в суд
12:38 Авито запускает примерку товаров в пунктах выдачи
11:44 Екатеринбург занял шестое место по количеству летних веранд
11:18 Стали известны подробности смертельного ДТП в Каменске-Уральском
10:52 По делу об избиении мальчика на «заброшке» в Нижнем Тагиле вынесли приговор
09:49 Грозы ожидаются в Свердловской области
09:32 В Екатеринбурге высадили Аллею любви
09:05 Смертельное ДТП с участием автобуса произошёл под Первоуральском
22:09 Трёх жителей Свердловской области задержали в Сочи после съёмки видео на фоне пожара
21:33 На бывшей частоте «Эха Москвы в Екатеринбурге» начало вещать радио Sputnik
19:39 Туман накроет трассы Свердловской области в ночь на 4 августа
Все новости Свердловской области
23:56 Главный редактор канала «Baza» и его коллега задержаны в Москве
22:20 Госдума приняла закон о штрафах за «умышленный поиск экстремистских материалов»
21:24 В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве россиян на военную службу
21:09 Оба депутата Госдумы от Липецкой области скончались в период своих полномочий
17:58 Верховный суд ликвидировал партию РОС
20:46 Путин прибыл в УрФО и посмотрел на тушение кокса
17:51 Ипотечную ставку в зависимости от количества детей предложил ввести спикер Госдумы Володин
14:09 Полицейским в РФ намерены компенсировать суммы взяток, от которых они отказались
16:47 В Верховный суд РФ поступил иск о ликвидации политической партии РОС
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
Все новости России и мира
21:18 В аварии на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов погиб водитель легковушки
20:51 С экс-сотрудника свердловского Роспотребнадзора взыскали незаконно полученные больничные
20:22 Почти пять сотен человек пожелали учиться в Школе кино Свердловской киностудии
20:08 Больницей в Туринске закончила воскресная поездка для двух взрослых и ребёнка
19:24 В Кушве подрядчик вернёт в городской бюджет почти пять миллионов рублей
18:57 Жители Екатеринбурга пытаются защитить Пышминские озерки
18:25 За два выходных в Свердловской области случилось почти два десятка возгораний
18:01 Прокуратура утвердила обвинение директору ТБО «Экосервис»
17:18 В уральской столице на Амундсена на неделю закроют движение
16:56 На Вторчермете в Екатеринбурге избили 11-летнюю девочку
16:31 В Свердловской области впервые начали оказывать круглосуточную медпомощь на дому
16:02 В День строителя планируются перекрытия в центре уральской столице
15:41 Человек скончался в массовом ДТП под Верхней Пышмой
14:54 Трёхлетний мальчик выпал из окна шестого этажа в Екатеринбурге
13:43 В центральном аппарате СК затребовали доклад по делу об убийстве в Нижней Туре
12:46 Дело избившего спортивного судью екатеринбуржца передали в суд
12:38 Авито запускает примерку товаров в пунктах выдачи
11:44 Екатеринбург занял шестое место по количеству летних веранд
11:18 Стали известны подробности смертельного ДТП в Каменске-Уральском
10:52 По делу об избиении мальчика на «заброшке» в Нижнем Тагиле вынесли приговор
09:49 Грозы ожидаются в Свердловской области
09:32 В Екатеринбурге высадили Аллею любви
09:05 Смертельное ДТП с участием автобуса произошёл под Первоуральском
22:09 Трёх жителей Свердловской области задержали в Сочи после съёмки видео на фоне пожара
21:33 На бывшей частоте «Эха Москвы в Екатеринбурге» начало вещать радио Sputnik
19:39 Туман накроет трассы Свердловской области в ночь на 4 августа
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK