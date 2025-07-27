В Кушве подрядчик вернёт в городской бюджет почти пять миллионов рублей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Прокуратура города Кушва добилась через арбитражный суд возврата в местный бюджет свыше 4,7 миллиона рублей. Эти средства были выплачены индивидуальному предпринимателю в рамках муниципального контракта, заключенного с нарушениями законодательства.Как установили сотрудники надзорного ведомства, в декабре 2023 года администрация Кушвинского муниципального округа провела электронный аукцион на организацию регулярных пассажирских перевозок по двум маршрутам. Победителем конкурса стал индивидуальный предприниматель, с которым был подписан муниципальный контракт на сумму более 12 с половиной миллионов рублей.Однако прокуратура выявила ключевое нарушение: подрядчик не предоставил обеспечение исполнения контракта — обязательный элемент контрактной системы. Согласно условиям документации, исполнитель был обязан предоставить банковскую гарантию либо внести более миллиона рублей в виде обеспечения. Эти требования были проигнорированы, но контракт всё же заключили. До того, как нарушения были замечены, подрядчик успел получить 4,7 миллионов бюджетных рублей.Прокуратура обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с иском о признании контракта ничтожным и о взыскании выплаченных средств. Суд встал на сторону надзорного органа и удовлетворил требования в полном объеме. Теперь предприниматель обязан вернуть полученные деньги в бюджет округа. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.