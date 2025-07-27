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В Кушве подрядчик вернёт в городской бюджет почти пять миллионов рублей

19.24 Понедельник, 4 августа 2025
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
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Прокуратура города Кушва добилась через арбитражный суд возврата в местный бюджет свыше 4,7 миллиона рублей. Эти средства были выплачены индивидуальному предпринимателю в рамках муниципального контракта, заключенного с нарушениями законодательства.

Как установили сотрудники надзорного ведомства, в декабре 2023 года администрация Кушвинского муниципального округа провела электронный аукцион на организацию регулярных пассажирских перевозок по двум маршрутам. Победителем конкурса стал индивидуальный предприниматель, с которым был подписан муниципальный контракт на сумму более 12 с половиной миллионов рублей.

Однако прокуратура выявила ключевое нарушение: подрядчик не предоставил обеспечение исполнения контракта — обязательный элемент контрактной системы. Согласно условиям документации, исполнитель был обязан предоставить банковскую гарантию либо внести более миллиона рублей в виде обеспечения. Эти требования были проигнорированы, но контракт всё же заключили. До того, как нарушения были замечены, подрядчик успел получить 4,7 миллионов бюджетных рублей.

Прокуратура обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с иском о признании контракта ничтожным и о взыскании выплаченных средств. Суд встал на сторону надзорного органа и удовлетворил требования в полном объеме. Теперь предприниматель обязан вернуть полученные деньги в бюджет округа. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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19:24 В Кушве подрядчик вернёт в городской бюджет почти пять миллионов рублей
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18:01 Прокуратура утвердила обвинение директору ТБО «Экосервис»
17:18 В уральской столице на Амундсена на неделю закроют движение
16:56 На Вторчермете в Екатеринбурге избили 11-летнюю девочку
16:31 В Свердловской области впервые начали оказывать круглосуточную медпомощь на дому
16:02 В День строителя планируются перекрытия в центре уральской столице
15:41 Человек скончался в массовом ДТП под Верхней Пышмой
14:54 Трёхлетний мальчик выпал из окна шестого этажа в Екатеринбурге
13:43 В центральном аппарате СК затребовали доклад по делу об убийстве в Нижней Туре
12:46 Дело избившего спортивного судью екатеринбуржца передали в суд
12:38 Авито запускает примерку товаров в пунктах выдачи
11:44 Екатеринбург занял шестое место по количеству летних веранд
11:18 Стали известны подробности смертельного ДТП в Каменске-Уральском
10:52 По делу об избиении мальчика на «заброшке» в Нижнем Тагиле вынесли приговор
09:49 Грозы ожидаются в Свердловской области
09:32 В Екатеринбурге высадили Аллею любви
09:05 Смертельное ДТП с участием автобуса произошёл под Первоуральском
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