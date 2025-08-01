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Жители Екатеринбурга пытаются защитить Пышминские озерки
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В воскресенье, 3 августа, в Екатеринбурге началась общественная кампания в защиту уникального природного уголка. Пышминские озерки, расположенные на территории многострадального Калиновского лесопарка, могут исчезнуть из-за планов провести по ним дорогу.
Координаторы общественного совета Калиновского лесопарка организовали сбор живых подписей за сохранение экосистемы водных объектов и включение их в реестр особо охраняемых природных территорий. Активисты также настаивают на пересмотре проекта автодороги, угрожающей экологии этой зоны.
Подписные столы развернулись вблизи популярных прогулочных маршрутов, и, как отмечают организаторы, интерес и поддержка со стороны жителей оказались выше ожиданий. В первые же часы сбора подписей свои автографы оставили десятки горожан.
Подписи собирают под обращением в адрес временно исполняющего обязанности губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Организаторы пытаются объединить усилия неравнодушных горожан по всему Орджоникидзевскому району и призывают распространять информацию: каждый может скачать и распечатать подписной лист, обратившись к материалам, опубликованным в телеграм-канале Калиновский лесной парк. Собранные подписи можно будет передать координаторам до 24 августа.
В последние месяцы жители Екатеринбурга и экологи выражают обеспокоенность планами строительства новой транспортной развязки, которая, по мнению экспертов, может нанести непоправимый ущерб хрупкой водной экосистеме. Чтобы защитить Пышминские озерки, их необходимо включить в список ООПТ. Это даст им необходимым охранный статус. Напомним, что ранее этой же дорожной полосой особо «умные» головы вообще предлагали перечеркнуть территорию Калиновского лесопарка. Крайне негативная общественная реакция привела к пересмотру проекта. Но и с новым проектом «дорожники» снова угрожают ценной для города природной зоне.
Координаторы общественного совета Калиновского лесопарка организовали сбор живых подписей за сохранение экосистемы водных объектов и включение их в реестр особо охраняемых природных территорий. Активисты также настаивают на пересмотре проекта автодороги, угрожающей экологии этой зоны.
Подписные столы развернулись вблизи популярных прогулочных маршрутов, и, как отмечают организаторы, интерес и поддержка со стороны жителей оказались выше ожиданий. В первые же часы сбора подписей свои автографы оставили десятки горожан.
«Люди останавливаются, интересуются, читают обращение — и практически каждый оставляет подпись. Озерки — это не просто красивые водоёмы, это — часть ландшафта, которая придает Калиновскому лесопарку особую атмосферу», — говорит одна из защитниц лесопарка.
Подписи собирают под обращением в адрес временно исполняющего обязанности губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Организаторы пытаются объединить усилия неравнодушных горожан по всему Орджоникидзевскому району и призывают распространять информацию: каждый может скачать и распечатать подписной лист, обратившись к материалам, опубликованным в телеграм-канале Калиновский лесной парк. Собранные подписи можно будет передать координаторам до 24 августа.
В последние месяцы жители Екатеринбурга и экологи выражают обеспокоенность планами строительства новой транспортной развязки, которая, по мнению экспертов, может нанести непоправимый ущерб хрупкой водной экосистеме. Чтобы защитить Пышминские озерки, их необходимо включить в список ООПТ. Это даст им необходимым охранный статус. Напомним, что ранее этой же дорожной полосой особо «умные» головы вообще предлагали перечеркнуть территорию Калиновского лесопарка. Крайне негативная общественная реакция привела к пересмотру проекта. Но и с новым проектом «дорожники» снова угрожают ценной для города природной зоне.
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