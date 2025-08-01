Жители Екатеринбурга пытаются защитить Пышминские озерки

«Люди останавливаются, интересуются, читают обращение — и практически каждый оставляет подпись. Озерки — это не просто красивые водоёмы, это — часть ландшафта, которая придает Калиновскому лесопарку особую атмосферу», — говорит одна из защитниц лесопарка.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию