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В уральской столице на Амундсена на неделю закроют движение
Фото: Юлия Кольтенберг
На неделю в Екатеринбурге закроют движение по улице Амундсена. Там будут работать специалисты «Екатеринбургской теплосетевой компании».
На официальном городском портале сообщают, что с 9 по 15 августа нельзя будет проехать по улице Амундсена от Волгоградской до дома № 53 на Амундсена. Это необходимо для модернизации тепломагистрали.
Перекрытие скажется на движении общественного транспорта. Так, автобусы под номерами 42, 46, 47, 74, 54, 72,76 пойдут по улицам Амундсена – Волгоградской – Московской – Объездной дороге – Амундсена – Бардина (в обоих направлениях). А автобусы с номерами 50, 054, 93 и троллейбус №28 поедут по улицам Щорса – Шаумяна – Ясной – Академика Бардина – Амундсена (в обоих направлениях). Также изменится схема движения троллейбуса №27. Его перенаправят по улицам Челюскинцев – Свердлова – Карла Либкнехта – Розы Люксембург – Декабристов – Чапаева – Щорса – Белинского – Шварца – Крестинского – Родонитовой.
Автомобилисты смогут объехать зону перекрытия через Волгоградскую и Объездную.
На официальном городском портале сообщают, что с 9 по 15 августа нельзя будет проехать по улице Амундсена от Волгоградской до дома № 53 на Амундсена. Это необходимо для модернизации тепломагистрали.
Перекрытие скажется на движении общественного транспорта. Так, автобусы под номерами 42, 46, 47, 74, 54, 72,76 пойдут по улицам Амундсена – Волгоградской – Московской – Объездной дороге – Амундсена – Бардина (в обоих направлениях). А автобусы с номерами 50, 054, 93 и троллейбус №28 поедут по улицам Щорса – Шаумяна – Ясной – Академика Бардина – Амундсена (в обоих направлениях). Также изменится схема движения троллейбуса №27. Его перенаправят по улицам Челюскинцев – Свердлова – Карла Либкнехта – Розы Люксембург – Декабристов – Чапаева – Щорса – Белинского – Шварца – Крестинского – Родонитовой.
Автомобилисты смогут объехать зону перекрытия через Волгоградскую и Объездную.
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