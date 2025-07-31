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В Свердловской области впервые начали оказывать круглосуточную медпомощь на дому

16.31 Понедельник, 4 августа 2025
Фото: министерство здравоохранения Свердловской области
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В Свердловской области впервые начали предоставлять медицинскую помощь в формате «стационар на дому». Это произошло в Армильском городском округе.

Как сообщают в телеграм-канале «Здоровье уральцев» регионального Минздрава, пациентами, которыми начали предоставлять круглосуточную помощь на дому, стали местные жители с острой дыхательной недостаточностью и поражением дыхательного центра. Для этого специалисты Респираторного центра, созданного на базе Арамильской городской больницы, обеспечили их дорогостоящем медицинским оборудованием и расходными материалами, включая лекарства и специальное питание, а их родственников начали обучать уходу за близкими.

«Такой вид медицинской помощи жизненно необходим людям, которым по состоянию здоровья требуется респираторная поддержка или постоянная инвазивная вентиляция лёгких. Они не могут обходиться без кислородного аппарата и не в состоянии передвигаться даже по больничной палате»,

– сказали в министерстве здравоохранения.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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17:18 В уральской столице на Амундсена на неделю закроют движение
16:56 На Вторчермете в Екатеринбурге избили 11-летнюю девочку
16:31 В Свердловской области впервые начали оказывать круглосуточную медпомощь на дому
16:02 В День строителя планируются перекрытия в центре уральской столице
15:41 Человек скончался в массовом ДТП под Верхней Пышмой
14:54 Трёхлетний мальчик выпал из окна шестого этажа в Екатеринбурге
13:43 В центральном аппарате СК затребовали доклад по делу об убийстве в Нижней Туре
12:46 Дело избившего спортивного судью екатеринбуржца передали в суд
12:38 Авито запускает примерку товаров в пунктах выдачи
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11:18 Стали известны подробности смертельного ДТП в Каменске-Уральском
10:52 По делу об избиении мальчика на «заброшке» в Нижнем Тагиле вынесли приговор
09:49 Грозы ожидаются в Свердловской области
09:32 В Екатеринбурге высадили Аллею любви
09:05 Смертельное ДТП с участием автобуса произошёл под Первоуральском
22:09 Трёх жителей Свердловской области задержали в Сочи после съёмки видео на фоне пожара
21:33 На бывшей частоте «Эха Москвы в Екатеринбурге» начало вещать радио Sputnik
19:39 Туман накроет трассы Свердловской области в ночь на 4 августа
18:17 Прокуратура проверит задержку поезда Каменск-Уральский — Екатеринбург
16:52 В День города в Екатеринбурге проезд и парковки будут бесплатными
16:36 В Свердловской области погиб мотоциклист без прав и шлема, юный пассажир получил травмы
15:22 В Екатеринбурге стартует бесплатная школа для тех, кто хочет завести собаку осознанно
14:47 В Свердловской области за сутки произошло 20 пожаров, среди причин — печи, неосторожность с огнём и проводка
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