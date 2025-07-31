В Свердловской области впервые начали оказывать круглосуточную медпомощь на дому

– сказали в министерстве здравоохранения.

«Такой вид медицинской помощи жизненно необходим людям, которым по состоянию здоровья требуется респираторная поддержка или постоянная инвазивная вентиляция лёгких. Они не могут обходиться без кислородного аппарата и не в состоянии передвигаться даже по больничной палате»,