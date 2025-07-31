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В Свердловской области впервые начали оказывать круглосуточную медпомощь на дому
Фото: министерство здравоохранения Свердловской области
В Свердловской области впервые начали предоставлять медицинскую помощь в формате «стационар на дому». Это произошло в Армильском городском округе.
Как сообщают в телеграм-канале «Здоровье уральцев» регионального Минздрава, пациентами, которыми начали предоставлять круглосуточную помощь на дому, стали местные жители с острой дыхательной недостаточностью и поражением дыхательного центра. Для этого специалисты Респираторного центра, созданного на базе Арамильской городской больницы, обеспечили их дорогостоящем медицинским оборудованием и расходными материалами, включая лекарства и специальное питание, а их родственников начали обучать уходу за близкими.
Как сообщают в телеграм-канале «Здоровье уральцев» регионального Минздрава, пациентами, которыми начали предоставлять круглосуточную помощь на дому, стали местные жители с острой дыхательной недостаточностью и поражением дыхательного центра. Для этого специалисты Респираторного центра, созданного на базе Арамильской городской больницы, обеспечили их дорогостоящем медицинским оборудованием и расходными материалами, включая лекарства и специальное питание, а их родственников начали обучать уходу за близкими.
«Такой вид медицинской помощи жизненно необходим людям, которым по состоянию здоровья требуется респираторная поддержка или постоянная инвазивная вентиляция лёгких. Они не могут обходиться без кислородного аппарата и не в состоянии передвигаться даже по больничной палате»,
– сказали в министерстве здравоохранения.
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