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В День строителя планируются перекрытия в центре уральской столице
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В ближайшую субботу, 9 августа, по случаю Дня строителя в центре Екатеринбурга планируются праздничные мероприятия. В связи с этим некоторые улицы будут закрыты для движения.
Как сообщают на официальном городском портале, ограничения будут действовать:
– с 23.00 8 августа до 04.00 10 августа на проспекте Ленина, от 8 Марта до Пушкина;
– с 06.00 9 августа до 00.10 10 августа на улице Горького, от Пушкина до дома № 27 по Горького;
– с 06.00 9 августа до 00–10 10 августа на улице Воеводина, от Малышева до дома № 4 по Воеводина.
Стоянка в этих местах, а также проезд на электросамокатах будут запрещены.
Как сообщают на официальном городском портале, ограничения будут действовать:
– с 23.00 8 августа до 04.00 10 августа на проспекте Ленина, от 8 Марта до Пушкина;
– с 06.00 9 августа до 00.10 10 августа на улице Горького, от Пушкина до дома № 27 по Горького;
– с 06.00 9 августа до 00–10 10 августа на улице Воеводина, от Малышева до дома № 4 по Воеводина.
Стоянка в этих местах, а также проезд на электросамокатах будут запрещены.
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