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Екатеринбург занял шестое место по количеству летних веранд
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбург вошёл в топ-10 городов по количеству заведений с летними верандами, где занял шестое место. Рейтинг представляет 2ГИС.
По данным аналитиков геосервиса, в уральской столице открыто 405 летних веранд.
Лидером рейтинга стала Москва, где в летнее время работают 3339 веранд. На втором Санкт-Петербург с 1618 верандами, на третьем – Краснодар (564), на четвёртом — Ростов-на-Дону (451), на пятом — Казань (435).
По данным аналитиков геосервиса, в уральской столице открыто 405 летних веранд.
Лидером рейтинга стала Москва, где в летнее время работают 3339 веранд. На втором Санкт-Петербург с 1618 верандами, на третьем – Краснодар (564), на четвёртом — Ростов-на-Дону (451), на пятом — Казань (435).
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