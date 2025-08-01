Екатеринбург занял шестое место по количеству летних веранд

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Екатеринбург вошёл в топ-10 городов по количеству заведений с летними верандами, где занял шестое место. Рейтинг представляет 2ГИС.По данным аналитиков геосервиса, в уральской столице открыто 405 летних веранд.Лидером рейтинга стала Москва, где в летнее время работают 3339 веранд. На втором Санкт-Петербург с 1618 верандами, на третьем – Краснодар (564), на четвёртом — Ростов-на-Дону (451), на пятом — Казань (435).