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Грозы ожидаются в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются грозы. Такие прогнозы дают синоптики.
Сегодня, 4 августа, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, температура днём +22...+27°C. Ветер 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге днём +23...+25°C. Ветер 2-7 м/сек.
Во вторник, 05 августа, в регионе переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью +9...+14°C, днём +24...+29°C. Ветер 3-8 м/сек, днём местами порывы до 13 м/сек.
В столице Урала без существенных осадков, ночью +11...+13°C, днём +22...+27°C. Ветер 3-8 м/сек.
В среду, 6 августа, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью +13...+18°C, местами; днём +22...+27°C, в большинстве районов кратковременный дождь, гроза. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В уральской столице ночью +15...+17°C, без существенных осадков; днём +24...+26°C, кратковременный дождь. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 4 августа, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, температура днём +22...+27°C. Ветер 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге днём +23...+25°C. Ветер 2-7 м/сек.
Во вторник, 05 августа, в регионе переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью +9...+14°C, днём +24...+29°C. Ветер 3-8 м/сек, днём местами порывы до 13 м/сек.
В столице Урала без существенных осадков, ночью +11...+13°C, днём +22...+27°C. Ветер 3-8 м/сек.
В среду, 6 августа, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью +13...+18°C, местами; днём +22...+27°C, в большинстве районов кратковременный дождь, гроза. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В уральской столице ночью +15...+17°C, без существенных осадков; днём +24...+26°C, кратковременный дождь. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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