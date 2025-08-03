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В Екатеринбурге высадили Аллею любви
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области / све.рф
В Екатеринбурге участники проекта «Городская свадьба», который проводится уже более 40 лет в День города, высадили в Парке Победы Аллею любви.
Как рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области, 22 пары, которые уже через две недели свяжут свои судьбы узами брака, высадили в парке молодые ели, как символ зарождения новой семейной жизни.
Напомним, что в 2025 году уральская столица отмечает своё 302-летие. Праздничные мероприятия запланированы на третью субботу августа – 16 числа.
Как рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области, 22 пары, которые уже через две недели свяжут свои судьбы узами брака, высадили в парке молодые ели, как символ зарождения новой семейной жизни.
Напомним, что в 2025 году уральская столица отмечает своё 302-летие. Праздничные мероприятия запланированы на третью субботу августа – 16 числа.
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