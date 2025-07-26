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Трёх жителей Свердловской области задержали в Сочи после съёмки видео на фоне пожара
Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Трёх жителей Свердловской области задержали в Сочи после съёмки видео на фоне пожара
Задержание прошло оперативно — в тот же день, когда две девушки с молодым человеком сняли видео в Адлере, распространившееся по соцсетям.
«Сотрудники УВД по городу Сочи совместно с коллегами из федеральной территрии «Сириус» установили и задержали героев скандального видеоролика, снятого сегодня на фоне пожара. Трое молодых людей (19, 20, 21 лет) оказались приезжими из Нижнего Тагила»,
— сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
На девушку, снимавшую видео, составили протокол по статье, по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ — «невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения». Ей грозит штраф до 30 тысяч рублей (ранее по этой статье активно штрафовали россиян в период пандемии коронавируса).
О возбуждении дел на других участников видео не сообщается.
На видео, опубликованном МВД, девушка, снимавшая ролик и выложившая его в TikTok, раскаялась в содеянном, а двое других участников видео извинились.
Задержание прошло оперативно — в тот же день, когда две девушки с молодым человеком сняли видео в Адлере, распространившееся по соцсетям.
«Сотрудники УВД по городу Сочи совместно с коллегами из федеральной территрии «Сириус» установили и задержали героев скандального видеоролика, снятого сегодня на фоне пожара. Трое молодых людей (19, 20, 21 лет) оказались приезжими из Нижнего Тагила»,
— сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
На девушку, снимавшую видео, составили протокол по статье, по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ — «невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения». Ей грозит штраф до 30 тысяч рублей (ранее по этой статье активно штрафовали россиян в период пандемии коронавируса).
О возбуждении дел на других участников видео не сообщается.
На видео, опубликованном МВД, девушка, снимавшая ролик и выложившая его в TikTok, раскаялась в содеянном, а двое других участников видео извинились.
«Приехали из города Нижний Тагил с целью трудоустройства в город Сочи. Приносим свои искренние извинения за то, что снялись в видеоролике на фоне горящей... Видеоролик уже удалён, готовы понести наказание»,
— сказали они.
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