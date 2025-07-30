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На бывшей частоте «Эха Москвы в Екатеринбурге» начало вещать радио Sputnik
Фото: Вечерние ведомости
О начале вещания с 1 августа государственной радиостанции Sputnik в двух российских городах — Екатеринбурге и Нижнем Новгороде — сообщило другое информагентство, входящее в структуру МИА «Россия сегодня», РИА Новости.
До марта 2022 года на частоте 91,4 FM в Екатеринбурге вещало «Эхо Москвы в Екатеринбурге». После 1 марта 2022 года вещание прекратилось. Как рассказал , собеседник, знакомый с ситуацией на радио, частоту хотели изъять, несмотря на частное владение, однако в итоге удалось убедить владельца заключить договор со Sputnik.
Добавим, что на частоте «Эха Москвы» в Москве также сейчас работает Sputnik, однако в столице замена произошла ещё 9 марта 2022 года.
МИА «Россия сегодня» принадлежит государству в лице Минцифры. Гениректором холдинга является Дмитрий Киселёв, главредом — Маргарита Симоньян. Главным редактором Sputnik с октября 2023 года работает Кирилл Вышинский.
«В эфире на частотах 91,4 FM в Екатеринбурге и 90,8 FM в Нижнем Новгороде слушателей ждут уникальные проекты Марии Захаровой, Владимира Мединского, Александра Дугина, а также шоу "Cтас разберётся" с блогером Стасом "Ай, как просто!" и "Пятница, вечер!" с Дмитрием (Goblin) Пучковым»,
— написали в информагентстве.
— написали в информагентстве.
До марта 2022 года на частоте 91,4 FM в Екатеринбурге вещало «Эхо Москвы в Екатеринбурге». После 1 марта 2022 года вещание прекратилось. Как рассказал , собеседник, знакомый с ситуацией на радио, частоту хотели изъять, несмотря на частное владение, однако в итоге удалось убедить владельца заключить договор со Sputnik.
Добавим, что на частоте «Эха Москвы» в Москве также сейчас работает Sputnik, однако в столице замена произошла ещё 9 марта 2022 года.
МИА «Россия сегодня» принадлежит государству в лице Минцифры. Гениректором холдинга является Дмитрий Киселёв, главредом — Маргарита Симоньян. Главным редактором Sputnik с октября 2023 года работает Кирилл Вышинский.
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