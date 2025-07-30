На бывшей частоте «Эха Москвы в Екатеринбурге» начало вещать радио Sputnik

«В эфире на частотах 91,4 FM в Екатеринбурге и 90,8 FM в Нижнем Новгороде слушателей ждут уникальные проекты Марии Захаровой, Владимира Мединского, Александра Дугина, а также шоу "Cтас разберётся" с блогером Стасом "Ай, как просто!" и "Пятница, вечер!" с Дмитрием (Goblin) Пучковым»,



— написали в информагентстве.

Валерий Евграфов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию