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Туман накроет трассы Свердловской области в ночь на 4 августа

19.39 Воскресенье, 3 августа 2025
Фото: Вечерние ведомости
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В ночь на 4 августа и утром того же дня в отдельных районах Свердловской области ожидается туман. Об этом предупреждает ФКУ «Уралуправтодор».

По информации ведомства, дорожные службы будут дежурить на федеральных трассах в круглосуточном режиме. При обнаружении сложных ситуаций на дорогах автомобилисты могут обратиться за помощью по телефону 8-800-200-63-06.

Прогноз погоды на 4 августа по Свердловской области: переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер: ночью юго-восточный, днём западный, 2–7 м/с. Температура воздуха ночью 6–11 °, в горах и низинах до +3 °, днём 22–27 °.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости
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16:52 В День города в Екатеринбурге проезд и парковки будут бесплатными
16:36 В Свердловской области погиб мотоциклист без прав и шлема, юный пассажир получил травмы
15:22 В Екатеринбурге стартует бесплатная школа для тех, кто хочет завести собаку осознанно
14:47 В Свердловской области за сутки произошло 20 пожаров, среди причин — печи, неосторожность с огнём и проводка
13:49 В Каменске-Уральском после массового ДТП с погибшим прокуратура начала проверку
12:42 В Ирбите суд вынес приговор мужчине за осквернение мемориала Победы
12:13 Куда сходить в Екатеринбурге с 4 по 10 августа
11:35 В Екатеринбурге на парковке загорелись десятки машин, огонь охватил 700 «квадратов»
18:07 Замминистра спорта вышел к жителям Екатеринбурга, выступающим против стройки в парке 50-летия ВЛКСМ
17:44 В ближайшие дни в Свердловской области +28° и почти без дождей
17:21 Свердловская область вошла в число лидеров по числу смертей в ДТП с участием самокатов и велосипедов
16:48 СК расследует нападение подростков на пожилого мужчину в трамвае Екатеринбурга
15:54 Уральские врачи спасли 17-летнего мотоциклиста с гематомой размером с теннисный мяч
15:18 Смертельное ДТП в Артемовском районе: столкнулись три автомобиля
14:20 Свердловчанам предложили выбрать, что станет новым «Достоянием Среднего Урала»
13:29 В Екатеринбурге загорелась гостиница «Мадрид» на Уралмаше
12:47 В екатеринбургском аэропорту рейс в Нячанг задержан более чем на сутки
12:20 Глава СК взял на контроль дело о взрыве газа в Нижнем Тагиле после обращения матери погибшей девочки
11:00 В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе погиб 17-летний велосипедист
21:37 Рыжий пёс из уральского леса стал эмигрантом
20:47 На фестивале растений в Екатеринбурге заговорит ДК ВИЗа
20:17 На Сибирском тракте погибла пожилая пешеходка
20:08 Рослесхоз вступился за земли, на которых хотели разместить мусорный полигон в Сысертском районе
19:28 В Екатеринбурге суд рассмотрел дело о нападении женщины на школьницу в трамвае
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