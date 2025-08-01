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Туман накроет трассы Свердловской области в ночь на 4 августа
Фото: Вечерние ведомости
В ночь на 4 августа и утром того же дня в отдельных районах Свердловской области ожидается туман. Об этом предупреждает ФКУ «Уралуправтодор».
По информации ведомства, дорожные службы будут дежурить на федеральных трассах в круглосуточном режиме. При обнаружении сложных ситуаций на дорогах автомобилисты могут обратиться за помощью по телефону 8-800-200-63-06.
Прогноз погоды на 4 августа по Свердловской области: переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер: ночью юго-восточный, днём западный, 2–7 м/с. Температура воздуха ночью 6–11 °, в горах и низинах до +3 °, днём 22–27 °.
По информации ведомства, дорожные службы будут дежурить на федеральных трассах в круглосуточном режиме. При обнаружении сложных ситуаций на дорогах автомобилисты могут обратиться за помощью по телефону 8-800-200-63-06.
Прогноз погоды на 4 августа по Свердловской области: переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер: ночью юго-восточный, днём западный, 2–7 м/с. Температура воздуха ночью 6–11 °, в горах и низинах до +3 °, днём 22–27 °.
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