Туман накроет трассы Свердловской области в ночь на 4 августа

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В ночь на 4 августа и утром того же дня в отдельных районах Свердловской области ожидается туман. Об этом предупреждает ФКУ «Уралуправтодор».По информации ведомства, дорожные службы будут дежурить на федеральных трассах в круглосуточном режиме. При обнаружении сложных ситуаций на дорогах автомобилисты могут обратиться за помощью по телефону 8-800-200-63-06.Прогноз погоды на 4 августа по Свердловской области: переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер: ночью юго-восточный, днём западный, 2–7 м/с. Температура воздуха ночью 6–11 °, в горах и низинах до +3 °, днём 22–27 °.