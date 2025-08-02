Прокуратура проверит задержку поезда Каменск-Уральский — Екатеринбург

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Электропоезд «Финист», следовавший из Каменска-Уральского в Екатеринбург, прибыл на станцию Екатеринбург-Пассажирский с опозданием на 63 минуты. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура.Согласно расписанию, состав должен был прибыть в 17.01 2 августа, однако фактически прибыл в 18.04. Причиной задержки стала техническая неисправность электровоза.Свердловская транспортная прокуратура начала проверку. Надзорное ведомство намерено дать оценку действиям перевозчика в части соблюдения законодательства о безопасности движения, эксплуатации железнодорожного транспорта, а также защиты прав потребителей.