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Прокуратура проверит задержку поезда Каменск-Уральский — Екатеринбург
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Электропоезд «Финист», следовавший из Каменска-Уральского в Екатеринбург, прибыл на станцию Екатеринбург-Пассажирский с опозданием на 63 минуты. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура.
Согласно расписанию, состав должен был прибыть в 17.01 2 августа, однако фактически прибыл в 18.04. Причиной задержки стала техническая неисправность электровоза.
Свердловская транспортная прокуратура начала проверку. Надзорное ведомство намерено дать оценку действиям перевозчика в части соблюдения законодательства о безопасности движения, эксплуатации железнодорожного транспорта, а также защиты прав потребителей.
Согласно расписанию, состав должен был прибыть в 17.01 2 августа, однако фактически прибыл в 18.04. Причиной задержки стала техническая неисправность электровоза.
Свердловская транспортная прокуратура начала проверку. Надзорное ведомство намерено дать оценку действиям перевозчика в части соблюдения законодательства о безопасности движения, эксплуатации железнодорожного транспорта, а также защиты прав потребителей.
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