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В День города в Екатеринбурге проезд и парковки будут бесплатными
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В День города в Екатеринбурге можно будет бесплатно ездить на общественном транспорте. Об этом сообщил мэр Алексей Орлов в своём телеграм-канале по итогам заседания оргкомитета.
16 августа платить за билеты не придётся ни в одном виде городского транспорта. Также в этот день будет отменена плата за уличные парковки.
Екатеринбург отметит 302 года со дня основания. Праздничные мероприятия пройдут с 9 по 23 августа.
16 августа платить за билеты не придётся ни в одном виде городского транспорта. Также в этот день будет отменена плата за уличные парковки.
Екатеринбург отметит 302 года со дня основания. Праздничные мероприятия пройдут с 9 по 23 августа.
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