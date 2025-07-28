В День города в Екатеринбурге проезд и парковки будут бесплатными

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В День города в Екатеринбурге можно будет бесплатно ездить на общественном транспорте. Об этом сообщил мэр Алексей Орлов в своём телеграм-канале по итогам заседания оргкомитета.16 августа платить за билеты не придётся ни в одном виде городского транспорта. Также в этот день будет отменена плата за уличные парковки.Екатеринбург отметит 302 года со дня основания. Праздничные мероприятия пройдут с 9 по 23 августа.