В Екатеринбурге стартует бесплатная школа для тех, кто хочет завести собаку осознанно

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге 9 августа открывается бесплатная школа зоородителей «Обнимаю лапами». Первая встреча состоится в Культурном центре «Верх-Исетский» в 16.00 и будет посвящена теме «Счастье на поводке: как найти верного друга?».Организаторы школы обещают девять встреч, на которых будущие владельцы собак смогут узнать, как осознанно подойти к решению взять питомца. На первой лекции выступят кинолог Анна Жукова и руководитель благотворительного фонда «Зоозащита» Анна Вайман. Они расскажут, как оценить свою готовность к появлению собаки, подготовить дом и адаптироваться к жизни с новым хвостатым соседом.Участников ждёт живое общение с собаками: счастливым Клёпой, которого уже взяли из приюта, и Бимой — дружелюбной собакой, которая всё ещё ищет дом. Анна Вайман покажет, как изменилась жизнь Клёпы после переезда к хозяевам, и познакомит гостей с характером Бимы.Вход на занятие бесплатный, но необходима регистрация — количество мест ограничено. Также можно принести корм для бездомных животных: всё собранное будет передано фонду «Зоозащита».