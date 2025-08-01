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Замминистра спорта вышел к жителям Екатеринбурга, выступающим против стройки в парке 50-летия ВЛКСМ
Фото: читатель Вечерних ведомостей
Встреча с заместителем министра физкультуры и спорта Свердловской области Сергеем Набоких состоялась накануне на территории участка, на котором планируется строительство административного здания и общежития УОР №1. Местные жители ожидали, что на неё также придёт директор училища Сергей Степанов, но он не пришёл, и в само училище горожан тоже не пустили.
Протесты вокруг возможной застройки участка, прилегающего к улице Шаумяна, возобновились в 2023 году — когда городская администрация инициировала изменение в ПЗЗ территориальной зоны участка с ТОП-1 (парки, скверы), на ЦС-2 (зона объектов среднего и высшего профессионального образования и научных комплексов). Изменение тогда в итоге продавили, несмотря на то что большинство участников общественных обсуждений высказались против этого.
В конце 2023 году из-за протестов горожан был подписан акт о формировании рабочей группы, однако с тех пор ни одного заседания группы не прошло, и ситуация не изменилась — власти не отказались от планов по застройке очередного участка парка, более того, в этом году мэрия предложила внести изменение в генплан, исключив участок из зоны ОТОП (озеленённых территорий общего пользования), таким образом сняв ещё один барьер для начала стройки (при обсуждении генплана 163 человека высказались против).
Встречались жители с областным замминистра, поскольку сейчас участок находится именно в собственности Свердловской области. По итогам встречи, тем не менее, к компромиссу стороны не пришли — областные власти по-прежнему настаивают, что это наиболее подходящее место для стройки и указывают, что формально участок давно не относится к парку. Сергей Набоких пообещал, что при строительстве минимизируют снос деревьев (защитники парка ранее насчитали на участке более 500 деревьев), однако жители недовольны ещё и тем, что участок после стройки огородят по периметру — такое требование содержится в законодательстве об антитеррористической защищённости, утверждает чиновник.
Стороны договорились на ещё одну встречу, которая состоится ориентировочно 11-14 августа. Представитель Минспорта пообещал показать на ней проект административного корпуса с общежитием. Местные жители при невозможности найти компромисс намерены публично обращаться к главе региона Денису Паслеру.
Протесты вокруг возможной застройки участка, прилегающего к улице Шаумяна, возобновились в 2023 году — когда городская администрация инициировала изменение в ПЗЗ территориальной зоны участка с ТОП-1 (парки, скверы), на ЦС-2 (зона объектов среднего и высшего профессионального образования и научных комплексов). Изменение тогда в итоге продавили, несмотря на то что большинство участников общественных обсуждений высказались против этого.
В конце 2023 году из-за протестов горожан был подписан акт о формировании рабочей группы, однако с тех пор ни одного заседания группы не прошло, и ситуация не изменилась — власти не отказались от планов по застройке очередного участка парка, более того, в этом году мэрия предложила внести изменение в генплан, исключив участок из зоны ОТОП (озеленённых территорий общего пользования), таким образом сняв ещё один барьер для начала стройки (при обсуждении генплана 163 человека высказались против).
Встречались жители с областным замминистра, поскольку сейчас участок находится именно в собственности Свердловской области. По итогам встречи, тем не менее, к компромиссу стороны не пришли — областные власти по-прежнему настаивают, что это наиболее подходящее место для стройки и указывают, что формально участок давно не относится к парку. Сергей Набоких пообещал, что при строительстве минимизируют снос деревьев (защитники парка ранее насчитали на участке более 500 деревьев), однако жители недовольны ещё и тем, что участок после стройки огородят по периметру — такое требование содержится в законодательстве об антитеррористической защищённости, утверждает чиновник.
Фото: читатель Вечерних ведомостей
Стороны договорились на ещё одну встречу, которая состоится ориентировочно 11-14 августа. Представитель Минспорта пообещал показать на ней проект административного корпуса с общежитием. Местные жители при невозможности найти компромисс намерены публично обращаться к главе региона Денису Паслеру.
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