Возрастное ограничение 18+

В ближайшие дни в Свердловской области +28° и почти без дождей

17.44 Суббота, 2 августа 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Жителей Свердловской области в ближайшие дни ждёт приятная летняя погода — с умеренным теплом, переменной облачностью и почти полным отсутствием осадков. Прогноз на 3–5 августа опубликовало Уральское УГМС.

В воскресенье, 3 августа, по области ожидается переменная облачность. Ночью возможны кратковременные дожди, но днём преимущественно сухо. Температура воздуха ночью от +10° до +15°, на севере — до +7°. Днём воздух прогреется до +25°. Ветер северо-восточный, 3–8 м/с.

В Екатеринбурге 3 августа также обойдётся без осадков. Температура ночью составит около +14°, днём — до +22°.

В понедельник, 4 августа, погода останется стабильной: облачность переменная, осадки маловероятны. Ветер сменит направление — ночью юго-восточный, днём западный, 3–8 м/с. Температура ночью от +7° до +12°, днём до +27°. В Екатеринбурге без осадков, ночью +11°, днём +24°.

Во вторник, 5 августа, местами в области возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, 4–9 м/с, днём порывы до 14 м/с. Температура ночью от +10° до +15°, днём от +23° до +28°.

В Екатеринбурге во вторник ожидается облачная, но в целом сухая погода. Существенных осадков не прогнозируется, ночью около +14°, днём до +25°.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
О тумане предупреждают синоптики в Свердловской области
01 августа 2025
В Свердловской области в выходные ожидаются дожди и грозы
25 июля 2025
Потепление до +28°C ожидается в Свердловской области
30 июля 2025
Сильный ветер, град и дожди ожидаются в Свердловской области 27 и 28 июля
27 июля 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

В Берёзовском всё-таки переназначили действующего главу на новый срок

На этот раз Евгения Писцова поддержали депутаты
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
18:07 Замминистра спорта вышел к жителям Екатеринбурга, выступающим против стройки в парке 50-летия ВЛКСМ
17:44 В ближайшие дни в Свердловской области +28° и почти без дождей
17:21 Свердловская область вошла в число лидеров по числу смертей в ДТП с участием самокатов и велосипедов
16:48 СК расследует нападение подростков на пожилого мужчину в трамвае Екатеринбурга
15:54 Уральские врачи спасли 17-летнего мотоциклиста с гематомой размером с теннисный мяч
15:18 Смертельное ДТП в Артемовском районе: столкнулись три автомобиля
14:20 Свердловчанам предложили выбрать, что станет новым «Достоянием Среднего Урала»
13:29 В Екатеринбурге загорелась гостиница «Мадрид» на Уралмаше
12:47 В екатеринбургском аэропорту рейс в Нячанг задержан более чем на сутки
12:20 Глава СК взял на контроль дело о взрыве газа в Нижнем Тагиле после обращения матери погибшей девочки
11:00 В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе погиб 17-летний велосипедист
21:37 Рыжий пёс из уральского леса стал эмигрантом
20:47 На фестивале растений в Екатеринбурге заговорит ДК ВИЗа
20:17 На Сибирском тракте погибла пожилая пешеходка
20:08 Рослесхоз вступился за земли, на которых хотели разместить мусорный полигон в Сысертском районе
19:28 В Екатеринбурге суд рассмотрел дело о нападении женщины на школьницу в трамвае
19:11 Более двух тысяч подростков проверили в Свердловской области за пять дней
18:20 Замыкания и поджоги стали основной причиной девяти пожаров в Свердловской области
18:01 О тумане предупреждают синоптики в Свердловской области
17:53 В ЖК «Изумрудный бор» на Эльмаше завершилось строительство детского сада
17:22 В Екатеринбурге экипаж ДПС применил табельное оружие для задержания 16-летнего подростка
15:37 На маршруте «Сысертская сотня» хотят обновить метки
14:41 Профессиональный стрелок из Екатеринбурга завоевал «золото» в Европе
14:30 «Спецавтобаза» аннулировала «некорректные квитанции» в Екатеринбурге
13:07 Заросший борщевиков участок площадью 42,6 тысячи гектаров обнаружили в Свердловской области
12:19 Глава СК потребовал доклад по обстоятельствам гибели ребёнка под Волчанском
Все новости Свердловской области
23:56 Главный редактор канала «Baza» и его коллега задержаны в Москве
22:20 Госдума приняла закон о штрафах за «умышленный поиск экстремистских материалов»
21:24 В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве россиян на военную службу
21:09 Оба депутата Госдумы от Липецкой области скончались в период своих полномочий
17:58 Верховный суд ликвидировал партию РОС
20:46 Путин прибыл в УрФО и посмотрел на тушение кокса
17:51 Ипотечную ставку в зависимости от количества детей предложил ввести спикер Госдумы Володин
14:09 Полицейским в РФ намерены компенсировать суммы взяток, от которых они отказались
16:47 В Верховный суд РФ поступил иск о ликвидации политической партии РОС
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
Все новости России и мира
18:07 Замминистра спорта вышел к жителям Екатеринбурга, выступающим против стройки в парке 50-летия ВЛКСМ
17:44 В ближайшие дни в Свердловской области +28° и почти без дождей
17:21 Свердловская область вошла в число лидеров по числу смертей в ДТП с участием самокатов и велосипедов
16:48 СК расследует нападение подростков на пожилого мужчину в трамвае Екатеринбурга
15:54 Уральские врачи спасли 17-летнего мотоциклиста с гематомой размером с теннисный мяч
15:18 Смертельное ДТП в Артемовском районе: столкнулись три автомобиля
14:20 Свердловчанам предложили выбрать, что станет новым «Достоянием Среднего Урала»
13:29 В Екатеринбурге загорелась гостиница «Мадрид» на Уралмаше
12:47 В екатеринбургском аэропорту рейс в Нячанг задержан более чем на сутки
12:20 Глава СК взял на контроль дело о взрыве газа в Нижнем Тагиле после обращения матери погибшей девочки
11:00 В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе погиб 17-летний велосипедист
21:37 Рыжий пёс из уральского леса стал эмигрантом
20:47 На фестивале растений в Екатеринбурге заговорит ДК ВИЗа
20:17 На Сибирском тракте погибла пожилая пешеходка
20:08 Рослесхоз вступился за земли, на которых хотели разместить мусорный полигон в Сысертском районе
19:28 В Екатеринбурге суд рассмотрел дело о нападении женщины на школьницу в трамвае
19:11 Более двух тысяч подростков проверили в Свердловской области за пять дней
18:20 Замыкания и поджоги стали основной причиной девяти пожаров в Свердловской области
18:01 О тумане предупреждают синоптики в Свердловской области
17:53 В ЖК «Изумрудный бор» на Эльмаше завершилось строительство детского сада
17:22 В Екатеринбурге экипаж ДПС применил табельное оружие для задержания 16-летнего подростка
15:37 На маршруте «Сысертская сотня» хотят обновить метки
14:41 Профессиональный стрелок из Екатеринбурга завоевал «золото» в Европе
14:30 «Спецавтобаза» аннулировала «некорректные квитанции» в Екатеринбурге
13:07 Заросший борщевиков участок площадью 42,6 тысячи гектаров обнаружили в Свердловской области
12:19 Глава СК потребовал доклад по обстоятельствам гибели ребёнка под Волчанском
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK