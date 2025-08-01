В ближайшие дни в Свердловской области +28° и почти без дождей

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Жителей Свердловской области в ближайшие дни ждёт приятная летняя погода — с умеренным теплом, переменной облачностью и почти полным отсутствием осадков. Прогноз на 3–5 августа опубликовало Уральское УГМС.В воскресенье, 3 августа, по области ожидается переменная облачность. Ночью возможны кратковременные дожди, но днём преимущественно сухо. Температура воздуха ночью от +10° до +15°, на севере — до +7°. Днём воздух прогреется до +25°. Ветер северо-восточный, 3–8 м/с.В Екатеринбурге 3 августа также обойдётся без осадков. Температура ночью составит около +14°, днём — до +22°.В понедельник, 4 августа, погода останется стабильной: облачность переменная, осадки маловероятны. Ветер сменит направление — ночью юго-восточный, днём западный, 3–8 м/с. Температура ночью от +7° до +12°, днём до +27°. В Екатеринбурге без осадков, ночью +11°, днём +24°.Во вторник, 5 августа, местами в области возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, 4–9 м/с, днём порывы до 14 м/с. Температура ночью от +10° до +15°, днём от +23° до +28°.В Екатеринбурге во вторник ожидается облачная, но в целом сухая погода. Существенных осадков не прогнозируется, ночью около +14°, днём до +25°.