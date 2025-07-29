Свердловская область вошла в число лидеров по числу смертей в ДТП с участием самокатов и велосипедов

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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За первые полгода 2025 года в Свердловской области зафиксировали 58 дорожно-транспортных происшествий с участием пользователей электросамокатов. Четыре из них закончились смертельным исходом — это самый высокий показатель среди всех регионов. Такие данные приводит Научный центр БДД МВД России.Больше всего ДТП с СИМ зарегистрировано в Москве (251 случай), затем в Костромской (95) и Нижегородской (92) областях. Свердловская область делит шестую строчку с Краснодарским краем — по 58 происшествий.Всего в стране с января по июнь произошло 1 513 аварий с участием СИМ. Это на 20 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года, однако число погибших выросло — 23 человека (+9,5 %), в том числе четверо детей младше 16 лет. Пострадали 1 572 человека (-20,3 %), среди них — 497 детей.Также в Свердловской области растёт число погибших велосипедистов — с начала года их шесть. Это один из самых высоких показателей в стране. Больше — только в Краснодарском крае (9), Московской и Ленинградской областях (по 7). Всего рост смертности среди велосипедистов зафиксирован в 32 регионах.