Уральские врачи спасли 17-летнего мотоциклиста с гематомой размером с теннисный мяч

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

17-летний мотоциклист из Свердловской области получил тяжёлую черепно-мозговую травму после ДТП под Серовом. Благодаря слаженным действиям медиков из нескольких городов юношу удалось спасти, а сейчас он проходит реабилитацию в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области.После аварии Тимур поступил в Серовскую городскую больницу в крайне тяжёлом состоянии. У него диагностировали обширную внутримозговую гематому, угнетающее сознание потребовало подключения к аппарату ИВЛ. Врачам стало ясно: время играет против пациента, нужна срочная помощь узкопрофильных специалистов.Решение о перегоспитализации в Екатеринбург приняли после консультаций с нейрохирургами Территориального центра медицины катастроф, врачами Серовской больницы и Детской городской клинической больницы №9. Юношу эвакуировали на вертолёте, и уже через 2,5 часа он оказался в столице региона. Комплексное обследование подтвердило: гематома в височной и лобной долях мозга требует немедленной операции.По словам нейрохирурга Леонида Яблонского из ДГКБ №9, операция проводилась по анатомическим ориентирам мозга, поскольку рядом с гематомой находился речевой центр. Специалисты выполнили декомпрессивную трепанацию и удалили гематому. После стабилизации состояния провели краниопластику — восстановление черепа с использованием собственной кости пациента, которую предварительно консервировали в течение 26 суток.15 дней после операции Тимур находился в коме. Мама юноши признаётся, что это было самым тяжёлым временем в её жизни. Сейчас он снова учится ходить — в реабилитационном центре при Клиническом институте мозга.