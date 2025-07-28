Возрастное ограничение 18+
Горожанам предложили выбрать, что станет новым «Достоянием Среднего Урала»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области стартовало голосование за объекты, претендующие на звание символа региона. Принять участие можно на портале Госуслуг до 1 декабря, выбрав до пяти из пятнадцати предложенных вариантов.
Среди участников — природные, культурные и исторические достопримечательности. В голосовании представлены Артинская коса, Белоярская АЭС, Синяя гора вблизи Кушвы, а также Нижнетагильский подносный промысел и ансамбль ложкарей из Верх-Нейвинска. От Екатеринбурга в списке есть Исторический сквер, мемориал «Чёрный тюльпан», памятник Георгию Жукову, спортивный комплекс «Динамо», творческое объединение «Уральские пельмени» и Уральский федеральный университет.
Также в числе претендентов — Парк Сказов, музей Николая Кузнецова в Талице, Свердловская железная дорога и Уральский добровольческий танковый корпус.
В 2024 году звание «Достояние Среднего Урала» получил мотоцикл «Урал».
Среди участников — природные, культурные и исторические достопримечательности. В голосовании представлены Артинская коса, Белоярская АЭС, Синяя гора вблизи Кушвы, а также Нижнетагильский подносный промысел и ансамбль ложкарей из Верх-Нейвинска. От Екатеринбурга в списке есть Исторический сквер, мемориал «Чёрный тюльпан», памятник Георгию Жукову, спортивный комплекс «Динамо», творческое объединение «Уральские пельмени» и Уральский федеральный университет.
Также в числе претендентов — Парк Сказов, музей Николая Кузнецова в Талице, Свердловская железная дорога и Уральский добровольческий танковый корпус.
В 2024 году звание «Достояние Среднего Урала» получил мотоцикл «Урал».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Автопарк Верхней Пышмы получил семь новых автобусов
24 июля 2025
24 июля 2025