В екатеринбургском аэропорту рейс в Нячанг задержан более чем на сутки

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В аэропорту Кольцово задержан рейс ЕО-3537 авиакомпании «Икар» из Екатеринбурга в Нячанг. Самолёт должен был вылететь вечером 1 августа, но из-за технических причин вылет перенесли на ночь 3 августа. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.По расписанию рейс должен был отправиться в 21.00 1 августа. Однако новая ориентировочная дата вылета — полночь 3 августа. На борту ожидаются 439 пассажиров.Часть путешественников уже размещена в гостиницах: 79 человек обеспечены жильём, ещё 118 — в процессе расселения. Остальные пассажиры в аэропорт пока не прибыли.«В аэропорту Кольцово организована работа мобильной приемной. Транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия, оказание услуг пассажирам задержанного рейса на контроле транспортной прокуратуры», — сообщает ведомство.