Вопрос о создании мусоросортировочного комплекса в Сысертском районе решит суд

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Арбитражный суд Свердловской области принял к производству исковое заявление Федерального агентства лесного хозяйства к ООО «Экологические системы» по делу о признании отсутствия права собственности на часть земельных участков. В процессе решится и вопрос, быть ли мусоросортировочному комплексу в Сысертском районе — именно его планировала построить компания на указанных участках.В рамках дела государственное агентство требует признать, что у частной компании отсутствует право собственности на участки с кадастровыми номерами 66:25:4306002:1141 и 66:25:4306002:1142, расположенные на территории Свердловской области. Истец полагает, что сведения, внесённые в Единый государственный реестр недвижимости, нарушают законные интересы государства.Одновременно с принятием иска суд также удовлетворил заявление Рослесхоза о применении обеспечительных мер. В частности, на время рассмотрения дела введён запрет на любые действия, направленные на изменение данных в ЕГРН в отношении спорных участков. Как отметил суд, подобная мера необходима для обеспечения исполнения будущего судебного решения и сохранения текущего правового положения сторон.Предварительное судебное заседание назначено на 1 сентября 2025 года. К этому сроку стороны процесса должны подготовить необходимые документы и доказательства своей правоты.