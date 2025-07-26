Более двух тысяч подростков проверили в Свердловской области за пять дней

В рамках административной практики:

61 подросток привлечён к ответственности (преимущественно за употребление алкоголя и наркотиков);

284 взрослых оштрафованы, в том числе 206 родителей — за неисполнение обязанностей;

составлены 8 протоколов за вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртного;

ещё 8 — за продажу алкоголя детям.

На профилактический учет поставлены 68 подростков.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Свердловской области подвели итоги второго этапа операции «Подросток — Защита». В ходе мероприятия были выявлены сотни правонарушений, а десятки подростков получили помощь.Второй этап межведомственной профилактической операции «Подросток» носил условное название «Защита». Масштабная кампания продолжалась пять дней, охватила многие населённые пункты области и коснулась 2109 уральцев, не достигших совершеннолетия. В первую очередь проверялись подростки, ранее замеченные в употреблении наркотиков или алкоголя, склонные к самовольным уходам из дома и уже успевшие в свои малые годы получить судимость.Итоги профилактической операции озвучил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. По его данным, в мероприятии участвовали более 1500 сотрудников различных ведомств: инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые, сотрудники уголовного розыска, ГИБДД, а также представители комиссий по делам несовершеннолетних, органов образования, медицины, социальной политики, МЧС, УФСИН, общественники и журналисты. Помимо детей проверялись их законные представители (и тут цифра почти та же — 2212 человек). Среди последних было выявлено 34 родителя, не выполняющих свои обязанности.За пять дней операции были выявлены 12 подростков, совершивших преступления: от краж и побоев до порчи чужого имущества. В частности, в Сухом Логе 17-летний юноша повредил автомобиль «ВАЗ-21102». В его отношении возбуждено уголовное дело. Кроме того, зафиксированы 8 преступлений, совершённых взрослыми в отношении несовершеннолетних.Помимо этого, в ходе операции её участникам удалось трудоустроить семь подростков, девятерых направить на отдых и оздоровление, одного направить в медучреждение для лечения.