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Более двух тысяч подростков проверили в Свердловской области за пять дней
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В Свердловской области подвели итоги второго этапа операции «Подросток — Защита». В ходе мероприятия были выявлены сотни правонарушений, а десятки подростков получили помощь.
Второй этап межведомственной профилактической операции «Подросток» носил условное название «Защита». Масштабная кампания продолжалась пять дней, охватила многие населённые пункты области и коснулась 2109 уральцев, не достигших совершеннолетия. В первую очередь проверялись подростки, ранее замеченные в употреблении наркотиков или алкоголя, склонные к самовольным уходам из дома и уже успевшие в свои малые годы получить судимость.
Итоги профилактической операции озвучил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. По его данным, в мероприятии участвовали более 1500 сотрудников различных ведомств: инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые, сотрудники уголовного розыска, ГИБДД, а также представители комиссий по делам несовершеннолетних, органов образования, медицины, социальной политики, МЧС, УФСИН, общественники и журналисты. Помимо детей проверялись их законные представители (и тут цифра почти та же — 2212 человек). Среди последних было выявлено 34 родителя, не выполняющих свои обязанности.
За пять дней операции были выявлены 12 подростков, совершивших преступления: от краж и побоев до порчи чужого имущества. В частности, в Сухом Логе 17-летний юноша повредил автомобиль «ВАЗ-21102». В его отношении возбуждено уголовное дело. Кроме того, зафиксированы 8 преступлений, совершённых взрослыми в отношении несовершеннолетних.
Помимо этого, в ходе операции её участникам удалось трудоустроить семь подростков, девятерых направить на отдых и оздоровление, одного направить в медучреждение для лечения.
Второй этап межведомственной профилактической операции «Подросток» носил условное название «Защита». Масштабная кампания продолжалась пять дней, охватила многие населённые пункты области и коснулась 2109 уральцев, не достигших совершеннолетия. В первую очередь проверялись подростки, ранее замеченные в употреблении наркотиков или алкоголя, склонные к самовольным уходам из дома и уже успевшие в свои малые годы получить судимость.
Итоги профилактической операции озвучил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. По его данным, в мероприятии участвовали более 1500 сотрудников различных ведомств: инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые, сотрудники уголовного розыска, ГИБДД, а также представители комиссий по делам несовершеннолетних, органов образования, медицины, социальной политики, МЧС, УФСИН, общественники и журналисты. Помимо детей проверялись их законные представители (и тут цифра почти та же — 2212 человек). Среди последних было выявлено 34 родителя, не выполняющих свои обязанности.
За пять дней операции были выявлены 12 подростков, совершивших преступления: от краж и побоев до порчи чужого имущества. В частности, в Сухом Логе 17-летний юноша повредил автомобиль «ВАЗ-21102». В его отношении возбуждено уголовное дело. Кроме того, зафиксированы 8 преступлений, совершённых взрослыми в отношении несовершеннолетних.
В рамках административной практики:
61 подросток привлечён к ответственности (преимущественно за употребление алкоголя и наркотиков);
284 взрослых оштрафованы, в том числе 206 родителей — за неисполнение обязанностей;
составлены 8 протоколов за вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртного;
ещё 8 — за продажу алкоголя детям.
На профилактический учет поставлены 68 подростков.
61 подросток привлечён к ответственности (преимущественно за употребление алкоголя и наркотиков);
284 взрослых оштрафованы, в том числе 206 родителей — за неисполнение обязанностей;
составлены 8 протоколов за вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртного;
ещё 8 — за продажу алкоголя детям.
На профилактический учет поставлены 68 подростков.
Помимо этого, в ходе операции её участникам удалось трудоустроить семь подростков, девятерых направить на отдых и оздоровление, одного направить в медучреждение для лечения.
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