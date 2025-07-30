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О тумане предупреждают синоптики в Свердловской области
Фото: Вечерние ведомости
Синоптики предупреждают жителей Свердловской области, что ночью и утром на дорогах региона может появиться туман.
В субботу, 2 августа, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Температура ночью +11...+16°C, днём +20...+25°C. Ветер 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге преимущественно без осадков, ночью +14...+16°C, днём +23...+25°C. Ветер 2-7 м/сек.
В воскресенье, 3 августа, в регионе переменная облачность, без осадков. Ночью +8...+13°C, днём +19...+24°C. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала без осадков, ночью +11...+13°C, днём +20...22°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 2 августа, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Температура ночью +11...+16°C, днём +20...+25°C. Ветер 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге преимущественно без осадков, ночью +14...+16°C, днём +23...+25°C. Ветер 2-7 м/сек.
В воскресенье, 3 августа, в регионе переменная облачность, без осадков. Ночью +8...+13°C, днём +19...+24°C. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала без осадков, ночью +11...+13°C, днём +20...22°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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