В ЖК «Изумрудный бор» на Эльмаше завершилось строительство детского сада





– пояснили представители девелопера. «Это означает, что объект отвечает требованиям технических регламентов и проектной документации. Государственная комиссия признала здание готовым. Теперь остаются считанные моменты до ввода в эксплуатацию и официального открытия»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Строительство трёхэтажного муниципального детского сада завершилось в ЖК «Изумрудный бор» на Эльмаше. Туда смогут ходить 300 малышей.Как сообщили Вечерним ведомостям в компании «УГМК-Застройщик», объект уже получил заключение о соответствии (ЗОС).Трёхэтажное здание рассчитано на 12 групп, три из которых – ясли. В нём предусмотрены спортивный и музыкальный залы, медицинский и логопедический кабинеты, а также хозяйственные помещения. В планах сделать зоны для колясок.Дошкольное учреждение откроется по адресу: бульвар Владимира Белоглазова, 4 – в центре первого квартала жилого района, внутри дворовой территории, которая круглосуточно охраняется службой мониторинга и находится под видеонаблюдением. Подчёркивается, что место для садика было выбрано между жилыми домами, где автомобилям нет места, а рядом благоустроенная зелёная зона.В будущем на территории жилого комплекса собираются открыть филиал гимназии «Арт-Этюд» на 1100 мест. Это будет четырёхэтажное здание, которое строят на углу пересечения улицы Меридиальной и бульвара Белоглазова. Там, помимо традиционных классов и спортивных залов, хотят разместить концертный зал и помещение для занятий гончарным искусством с печами для обжига. Рядом планируется построить большой стадион с игровыми площадками.В следующем году в другом жилом квартале от «УГМК-Застройщик» – «Нагорный» – должен открыться ещё один детский сад на 118 детей. Учреждение разместится на двух этажах одной из секций ЖК.