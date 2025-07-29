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В ЖК «Изумрудный бор» на Эльмаше завершилось строительство детского сада

17.53 Пятница, 1 августа 2025
Фото: «УГМК-Застройщик»
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Строительство трёхэтажного муниципального детского сада завершилось в ЖК «Изумрудный бор» на Эльмаше. Туда смогут ходить 300 малышей.

Как сообщили Вечерним ведомостям в компании «УГМК-Застройщик», объект уже получил заключение о соответствии (ЗОС).

«Это означает, что объект отвечает требованиям технических регламентов и проектной документации. Государственная комиссия признала здание готовым. Теперь остаются считанные моменты до ввода в эксплуатацию и официального открытия»,

– пояснили представители девелопера.


Трёхэтажное здание рассчитано на 12 групп, три из которых – ясли. В нём предусмотрены спортивный и музыкальный залы, медицинский и логопедический кабинеты, а также хозяйственные помещения. В планах сделать зоны для колясок.

Дошкольное учреждение откроется по адресу: бульвар Владимира Белоглазова, 4 – в центре первого квартала жилого района, внутри дворовой территории, которая круглосуточно охраняется службой мониторинга и находится под видеонаблюдением. Подчёркивается, что место для садика было выбрано между жилыми домами, где автомобилям нет места, а рядом благоустроенная зелёная зона.

В будущем на территории жилого комплекса собираются открыть филиал гимназии «Арт-Этюд» на 1100 мест. Это будет четырёхэтажное здание, которое строят на углу пересечения улицы Меридиальной и бульвара Белоглазова. Там, помимо традиционных классов и спортивных залов, хотят разместить концертный зал и помещение для занятий гончарным искусством с печами для обжига. Рядом планируется построить большой стадион с игровыми площадками.

В следующем году в другом жилом квартале от «УГМК-Застройщик» – «Нагорный» – должен открыться ещё один детский сад на 118 детей. Учреждение разместится на двух этажах одной из секций ЖК.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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13:07 Заросший борщевиков участок площадью 42,6 тысячи гектаров обнаружили в Свердловской области
12:19 Глава СК потребовал доклад по обстоятельствам гибели ребёнка под Волчанском
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11:21 Подозреваемых в хищении почти девяти миллионов рублей у пенсионерки в Екатеринбурге задержали
10:05 Устроившему смертельное ДТП автоинструктору в Артёмовском округе вынесли приговор
09:43 Пикеты за сохранение здания общежития ДОСААФ продолжаются в Екатеринбурге
09:13 О невоспитанном водителе автобуса в Екатеринбурге доложат главе СК
08:13 Водитель «Лады» не пережил столкновения с грузовиком на ЕКАД
23:17 Детскую горку в Лесном демонтировали после травмы мальчика, «управляшку» наказали
20:37 Одна из детских поликлиник Екатеринбурга временно переедет в другое здание
20:15 Администрации Краснотурьинска запретили запрещать лодки
19:40 Пьяного подростка сняли с мопеда в серовском посёлке
18:54 УрГАХУ выставил в витрину «Научный полк»
18:35 Лжеминёра из Первоуральска лишат свободы
18:30 Содержание в СИЗО главы свердловской редакции Ura.ru продлили ещё на два месяца
18:21 Количество пожаров в жилом секторе Свердловской области превысило число остальных пожаров
17:47 После массовых жалоб на счета за вывоз мусора вице-мэр Екатеринбурга Гейко написал «гневное» письмо
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