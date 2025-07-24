Возрастное ограничение 18+
Заросший борщевиков участок площадью 42,6 тысячи гектаров обнаружили в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Участок сельскохозяйственного значения площадью 42 602 гектара, заросший борщевиком Сосновского, обнаружили специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора в Свердловской области.
Собственником участка является юридическое лицо.
Собственнику уже объявлено предостережение.
Собственником участка является юридическое лицо.
«В ходе проверки установлен факт зарастания участка на всей площади борщевиком Сосновского, а также древесно-кустарниковой и сорной растительностью»,
– рассказали в ведомстве.
Собственнику уже объявлено предостережение.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию