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О невоспитанном водителе автобуса в Екатеринбурге доложат главе СК
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Водителем автобуса, на которого жаловались жители Екатеринбурга, заинтересовался председатель СК Александр Бастрыкин.
Как передаёт информационный центр СК, о невоспитанном водителе стало известно из сообщения телеграм-канала, в котором говорилось, что мужчина, управляя рейсовым автобусом, нарушал ПДД и выражал агрессию в адрес пассажиров, когда те делали ему замечания.
Следственным управлением СК по Свердловской области по данному факту было возбуждено уголовное дело. О ходе и результатах расследования будут докладывать главе ведомства.
Как передаёт информационный центр СК, о невоспитанном водителе стало известно из сообщения телеграм-канала, в котором говорилось, что мужчина, управляя рейсовым автобусом, нарушал ПДД и выражал агрессию в адрес пассажиров, когда те делали ему замечания.
Следственным управлением СК по Свердловской области по данному факту было возбуждено уголовное дело. О ходе и результатах расследования будут докладывать главе ведомства.
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