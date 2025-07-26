Детскую горку в Лесном демонтировали после травмы мальчика, «управляшку» наказали

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Прокуратура города Лесной через суд добилась взыскания компенсации морального вреда с управляющей компании после травмирования шестилетнего ребёнка на детской площадке. Инцидент произошёл год назад.Как напоминают в прокуратуре Свердловской области, 25 августа 2024 года во дворе дома № 1 по улице Синяя Птица мальчик 2018 года рождения во время игры залез на деревянную горку, потерял равновесие и упал. В результате падения ребёнок получил занозу, потребовавшую медицинского вмешательства.На место происшествия была вызвана скорая помощь. Пострадавшего доставили в приёмное отделение хирургического корпуса, где под местной анестезией была проведена процедура по удалению инородного тела и наложены швы. В течение двух недель ребёнок проходил лечение у травматолога-ортопеда. Врачи квалифицировали полученные повреждения как лёгкий вред здоровью.Прокуратурой установлено, что площадка, на которой произошёл инцидент, относится к придомовой территории многоквартирного дома и находится в зоне ответственности АО «Техническое обслуживание и домоуправление». Обследование оборудования выявило многочисленные нарушения: сколы и трещины на деревянных частях горки, заусенцы, повреждённое покрытие и торчащие шурупы. После вмешательства надзорного органа управляющая организация демонтировала опасную конструкцию.Прокуратура направила в суд иск о взыскании компенсации морального вреда в пользу пострадавшего ребёнка. Городской суд Лесного согласился с доводами прокуратуры и обязал АО «Техническое обслуживание и домоуправление» выплатить 40 тысяч рублей.Судебное решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.