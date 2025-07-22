Одна из детских поликлиник Екатеринбурга временно переедет в другое здание

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Министерство здравоохранения по Свердловской области через свой интернет-ресурс «Здоровье уральцев» предупредило жителей Вторчермета и прилегающих районов Екатеринбурга об изменениях в организации медицинской помощи детям. В связи с капитальным ремонтом здания поликлиники №1 Детской городской больницы №8 (улица Санаторная, 22), все службы учреждения будут временно переведены в здание круглосуточного стационара по адресу: улица Военная, 20.Как сообщает администрация больницы, переезд необходим для обеспечения безопасности пациентов и персонала на период проведения ремонтно-строительных работ. При этом подчёркивается, что все специалисты продолжат приём в полном объёме, а график работы останется прежним.Переезд будет организован поэтапно, преимущественно в выходные дни, чтобы минимизировать неудобства для посетителей. Уже с 4 августа по новому адресу начнут работу участковые педиатры, доврачебный кабинет, молочная кухня и прививочные кабинеты. А с 11 августа в здании на Военной, 20 начнётся приём профильных специалистов — хирурга, офтальмолога, оториноларинголога и других врачей. Также возобновится забор анализов и работа отделения функциональной диагностики и кабинетов неотложной помощи. До 11 августа регистратура будет функционировать по обоим адресам.Капитальный ремонт здания поликлиники продлится до конца 2025 года.