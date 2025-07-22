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Одна из детских поликлиник Екатеринбурга временно переедет в другое здание
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Министерство здравоохранения по Свердловской области через свой интернет-ресурс «Здоровье уральцев» предупредило жителей Вторчермета и прилегающих районов Екатеринбурга об изменениях в организации медицинской помощи детям. В связи с капитальным ремонтом здания поликлиники №1 Детской городской больницы №8 (улица Санаторная, 22), все службы учреждения будут временно переведены в здание круглосуточного стационара по адресу: улица Военная, 20.
Как сообщает администрация больницы, переезд необходим для обеспечения безопасности пациентов и персонала на период проведения ремонтно-строительных работ. При этом подчёркивается, что все специалисты продолжат приём в полном объёме, а график работы останется прежним.
Переезд будет организован поэтапно, преимущественно в выходные дни, чтобы минимизировать неудобства для посетителей. Уже с 4 августа по новому адресу начнут работу участковые педиатры, доврачебный кабинет, молочная кухня и прививочные кабинеты. А с 11 августа в здании на Военной, 20 начнётся приём профильных специалистов — хирурга, офтальмолога, оториноларинголога и других врачей. Также возобновится забор анализов и работа отделения функциональной диагностики и кабинетов неотложной помощи. До 11 августа регистратура будет функционировать по обоим адресам.
Капитальный ремонт здания поликлиники продлится до конца 2025 года.
Как сообщает администрация больницы, переезд необходим для обеспечения безопасности пациентов и персонала на период проведения ремонтно-строительных работ. При этом подчёркивается, что все специалисты продолжат приём в полном объёме, а график работы останется прежним.
Переезд будет организован поэтапно, преимущественно в выходные дни, чтобы минимизировать неудобства для посетителей. Уже с 4 августа по новому адресу начнут работу участковые педиатры, доврачебный кабинет, молочная кухня и прививочные кабинеты. А с 11 августа в здании на Военной, 20 начнётся приём профильных специалистов — хирурга, офтальмолога, оториноларинголога и других врачей. Также возобновится забор анализов и работа отделения функциональной диагностики и кабинетов неотложной помощи. До 11 августа регистратура будет функционировать по обоим адресам.
Капитальный ремонт здания поликлиники продлится до конца 2025 года.
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