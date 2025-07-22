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В Реже переселённые из аварийного жилья жильцы жалуются на состояние «нового» дома
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Реже жильцы многоэтажки, в которую восемь лет назад их переселили из аварийного жилья, жалуются на состояние дома.
Ранее в эфире «Вести Урал» рассказали, что жильцы сразу же обратили внимание на обваливающуюся штукатурку и трещины на стенах, некоторые из которых, по данным ресурса, сейчас достигают 20 сантиметров в глубину. Из-за этого ещё тогда некоторые из переселенцев боялись въезжать в новые квартиры.
Позже факт проектных ошибок, из-за которых стали появляться трещины, подтвердили в суде, а прокуратура обязала городские власти обследовать здание. Дом так и не признали аварийным, но жильцы продолжают опасаться его разрушения.
Теперь ситуацией заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин. Он потребовал доклад. Следственными органами СКР по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ – «Мошенничество», сообщает Следком.
Ранее в эфире «Вести Урал» рассказали, что жильцы сразу же обратили внимание на обваливающуюся штукатурку и трещины на стенах, некоторые из которых, по данным ресурса, сейчас достигают 20 сантиметров в глубину. Из-за этого ещё тогда некоторые из переселенцев боялись въезжать в новые квартиры.
Позже факт проектных ошибок, из-за которых стали появляться трещины, подтвердили в суде, а прокуратура обязала городские власти обследовать здание. Дом так и не признали аварийным, но жильцы продолжают опасаться его разрушения.
Теперь ситуацией заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин. Он потребовал доклад. Следственными органами СКР по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ – «Мошенничество», сообщает Следком.
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