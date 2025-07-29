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Более полумиллиона рублей выплатит екатеринбурженке магазин за сломанный телевизор

20.42 Среда, 30 июля 2025
Иллюстрация: AI & Антон Каптелов
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В Екатеринбурге завершилось судебное разбирательство между покупательницей и крупной торговой сетью «ДНС Ритейл» по делу о продаже неисправного телевизора. В итоге компания-продавец распрощается с суммой, вдвое превышающей бракованный товар.

История эта началась с того, что в мае 2024 года екатеринбурженка приобрела в интернет-магазине телевизор «OLED 55» стоимостью 219 999 рублей. Техника поставлялась с годовой гарантией. При доставке и установке повреждений замечено не было, однако спустя несколько дней телевизор перестал включаться. Женщина обратилась в сервисный центр, где специалисты обнаружили трещину на экране и отказали в ремонте, сославшись на якобы нарушение правил эксплуатации.

Не согласившись с таким выводом, покупательница обратилась в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга. В иске она потребовала расторгнуть договор купли-продажи, вернуть стоимость телевизора, а также взыскать неустойку, компенсацию морального вреда, штраф и судебные издержки.

При проведении экспертизы наличие трещины подтвердилось. При этом специалист отметил, что изображение на экране отсутствует, хотя сам телевизор включается. Эксперт также указал, что трещина могла остаться незамеченной при наличии защитной пленки. Определить, когда именно возник дефект, оказалось невозможно.

Суд частично удовлетворил иск. С магазина взыскали: стоимость телевизора, неустойку в равном размере, компенсацию морального вреда (10 тысяч рублей), штраф (100 тысяч) и юридические расходы (15 тысяч). Общая сумма взысканий составила 564 998 рублей. Неисправный телевизор должен вернуться к продавцу.

Ответчик пытался обжаловать решение. Однако Свердловский областной суд ничего менять не стал и теперь решение первой инстанции вступило в законную силу.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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14:43 Екатеринбургские врачи спасли пациентку с редким осложнением желчнокаменной болезни
13:55 Сын лидера азербайджанской диаспоры на Урале Шыхлински останется под стражей
13:28 В Екатеринбурге установили один из первых банкоматов OZON Банка
12:19 В Екатеринбурге на Большакова в жёстком ДТП погиб мотоциклист
11:35 Пытавшийся подкупить полицейского в Нижнем Тагиле мужчина получил штраф
11:15 В Екатеринбурге утвердили ещё один эскиз благоустройства набережной Исети
10:41 На 10 миллионов рублей оштрафовали дорожно-строительную организацию в Свердловской области
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09:20 После гибели ребёнка под Волчанском возбудили уголовное дело
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20:48 В посёлке под Волчанском погиб малолетний ребёнок
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