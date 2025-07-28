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Екатеринбургские врачи спасли пациентку с редким осложнением желчнокаменной болезни
Фото: Минздрав Свердловской области
В ЦГБ №7 Екатеринбурга спасли 52-летнюю пациентку с синдромом Мириззи – редким осложнением желчнокаменной болезни.
Как объяснили в телеграм-канале свердловского Минздрава «Здоровье уральцев», это осложнение возникает, когда из-за камня в желчном пузыре и связанного с ним хронического воспаления на стенке органа появляется свищ, а сам камень «проваливается» в желчный проток.
Как правило, такие операции проводят через разрез в брюшной стенке, но опыт екатеринбургских врачей и современное оборудование позволили выполнить хирургическое вмешательство малоинвазивным методом – через четыре небольших прокола. Также специалистам удалось обойтись без использования наружного желчного дренажа.
Как объяснили в телеграм-канале свердловского Минздрава «Здоровье уральцев», это осложнение возникает, когда из-за камня в желчном пузыре и связанного с ним хронического воспаления на стенке органа появляется свищ, а сам камень «проваливается» в желчный проток.
Как правило, такие операции проводят через разрез в брюшной стенке, но опыт екатеринбургских врачей и современное оборудование позволили выполнить хирургическое вмешательство малоинвазивным методом – через четыре небольших прокола. Также специалистам удалось обойтись без использования наружного желчного дренажа.
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