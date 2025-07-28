Возрастное ограничение 18+

Екатеринбургские врачи спасли пациентку с редким осложнением желчнокаменной болезни

14.43 Среда, 30 июля 2025
Фото: Минздрав Свердловской области
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В ЦГБ №7 Екатеринбурга спасли 52-летнюю пациентку с синдромом Мириззи – редким осложнением желчнокаменной болезни.

Как объяснили в телеграм-канале свердловского Минздрава «Здоровье уральцев», это осложнение возникает, когда из-за камня в желчном пузыре и связанного с ним хронического воспаления на стенке органа появляется свищ, а сам камень «проваливается» в желчный проток.

Как правило, такие операции проводят через разрез в брюшной стенке, но опыт екатеринбургских врачей и современное оборудование позволили выполнить хирургическое вмешательство малоинвазивным методом – через четыре небольших прокола. Также специалистам удалось обойтись без использования наружного желчного дренажа.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Свердловской области впервые провели малоинвазивную операцию на надпочечнике у ребёнка
28 июля 2025
Свердловские хирурги спасли краснотурьинца от проросшей через кости черепа опухоли
22 июля 2025
Жительница Нижнего Тагила почти десять лет не могла самостоятельно ходить из-за деформации стопы
24 июля 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Своих не пускают: как в элитном ЖК в центре Екатеринбурга «перекрыли» вход жильцам

История о том, как собственники столкнулись с сомнительными финансовыми тратами правления ТСЖ — и начали борьбу за свой дом
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
16:26 Годовая инфляция в Свердловской области замедлилась до 10,5%
16:01 В Верхней Пышме вынесли приговор экс-инспектору ГИБДД за помощь в сдаче водительского экзамена за взятки
15:10 Из-за ремонта трамвайных путей в Екатеринбурге перекроют улицу Московскую
14:43 Екатеринбургские врачи спасли пациентку с редким осложнением желчнокаменной болезни
13:55 Сын лидера азербайджанской диаспоры на Урале Шыхлински останется под стражей
13:28 В Екатеринбурге установили один из первых банкоматов OZON Банка
12:19 В Екатеринбурге на Большакова в жёстком ДТП погиб мотоциклист
11:35 Пытавшийся подкупить полицейского в Нижнем Тагиле мужчина получил штраф
11:15 В Екатеринбурге утвердили ещё один эскиз благоустройства набережной Исети
10:41 На 10 миллионов рублей оштрафовали дорожно-строительную организацию в Свердловской области
09:55 На Белоярской АЭС рассказали о плановом ремонте энергоблока №3
09:20 После гибели ребёнка под Волчанском возбудили уголовное дело
21:02 Жителю Верхней Пышмы огласили приговор за покушение на убийство знакомого
20:48 В посёлке под Волчанском погиб малолетний ребёнок
20:17 Ущерб от массового ДТП в Артёмовском оплатит вневедомственная охрана
19:48 В Екатеринбурге спасатели завершили поиски под завалами обрушившегося здания
19:24 В фонде Евгения Ройзмана* перед закрытием торопятся спасти ещё двух детей
18:33 За сутки в Свердловской области ликвидированы 14 пожаров
17:44 В Екатеринбурге на Елизавете частично обрушилось кирпичное здание
17:06 В Свердловской области допросили подозреваемого в убийстве краснокнижного лебедя
15:55 В Среднеуральске неадекватный мужчина напал на женщину
12:47 На Белоярской АЭС объяснили шум на энергоблоке №3
12:26 Почти девять миллионов рублей отдала «бегунку» пенсионерка из Екатеринбурга
12:02 В Свердловской области официально ограничат мобильный интернет
11:52 Администрацию Гаринского округа обязали обеспечить жителей посёлка Ликино питьевой водой
11:36 Роспотребнадзор помог жителю Качканара вернуть деньги за купленную на WB посудомоечную машину
Все новости Свердловской области
23:56 Главный редактор канала «Baza» и его коллега задержаны в Москве
22:20 Госдума приняла закон о штрафах за «умышленный поиск экстремистских материалов»
21:24 В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве россиян на военную службу
21:09 Оба депутата Госдумы от Липецкой области скончались в период своих полномочий
17:58 Верховный суд ликвидировал партию РОС
20:46 Путин прибыл в УрФО и посмотрел на тушение кокса
17:51 Ипотечную ставку в зависимости от количества детей предложил ввести спикер Госдумы Володин
14:09 Полицейским в РФ намерены компенсировать суммы взяток, от которых они отказались
16:47 В Верховный суд РФ поступил иск о ликвидации политической партии РОС
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
Все новости России и мира
16:26 Годовая инфляция в Свердловской области замедлилась до 10,5%
16:01 В Верхней Пышме вынесли приговор экс-инспектору ГИБДД за помощь в сдаче водительского экзамена за взятки
15:10 Из-за ремонта трамвайных путей в Екатеринбурге перекроют улицу Московскую
14:43 Екатеринбургские врачи спасли пациентку с редким осложнением желчнокаменной болезни
13:55 Сын лидера азербайджанской диаспоры на Урале Шыхлински останется под стражей
13:28 В Екатеринбурге установили один из первых банкоматов OZON Банка
12:19 В Екатеринбурге на Большакова в жёстком ДТП погиб мотоциклист
11:35 Пытавшийся подкупить полицейского в Нижнем Тагиле мужчина получил штраф
11:15 В Екатеринбурге утвердили ещё один эскиз благоустройства набережной Исети
10:41 На 10 миллионов рублей оштрафовали дорожно-строительную организацию в Свердловской области
09:55 На Белоярской АЭС рассказали о плановом ремонте энергоблока №3
09:20 После гибели ребёнка под Волчанском возбудили уголовное дело
21:02 Жителю Верхней Пышмы огласили приговор за покушение на убийство знакомого
20:48 В посёлке под Волчанском погиб малолетний ребёнок
20:17 Ущерб от массового ДТП в Артёмовском оплатит вневедомственная охрана
19:48 В Екатеринбурге спасатели завершили поиски под завалами обрушившегося здания
19:24 В фонде Евгения Ройзмана* перед закрытием торопятся спасти ещё двух детей
18:33 За сутки в Свердловской области ликвидированы 14 пожаров
17:44 В Екатеринбурге на Елизавете частично обрушилось кирпичное здание
17:06 В Свердловской области допросили подозреваемого в убийстве краснокнижного лебедя
15:55 В Среднеуральске неадекватный мужчина напал на женщину
12:47 На Белоярской АЭС объяснили шум на энергоблоке №3
12:26 Почти девять миллионов рублей отдала «бегунку» пенсионерка из Екатеринбурга
12:02 В Свердловской области официально ограничат мобильный интернет
11:52 Администрацию Гаринского округа обязали обеспечить жителей посёлка Ликино питьевой водой
11:36 Роспотребнадзор помог жителю Качканара вернуть деньги за купленную на WB посудомоечную машину
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK