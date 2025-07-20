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Арестом и штрафами наказали танцевавших на дороге в Екатеринбурге людей
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес постановления по делам шести граждан, которые 25 июля перекрыли проезжую часть на улице Машинной. Эти люди, отмечая свадьбу, в пылу радости устроили танцы посреди дороги и тем спровоцировали дорожный коллапс.
Весельчаки умудрились разом занять сразу три полосы движения. Остановив поток автомобилей, они, по оценке суда, создали угрозу безопасности и нарушили общественный порядок. Все фигуранты дела были признаны виновными в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.2.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Речь идет об организации массового пребывания граждан в общественном месте, повлекшем нарушение общественного порядка и создание помех для движения транспорта.
Двое из участников дорожных танцев получили по 9 суток административного ареста, ещё троих административно арестовали на 13 суток. Шестого участника судья решил не лишать свободы, но оштрафовал на 19 тысяч рублей.
Пока постановления не вступили в законную силу — у осужденных есть десятидневный срок на обжалование решений в апелляционном порядке, — уточняют в пресс-службе Свердловского областного суда.
Весельчаки умудрились разом занять сразу три полосы движения. Остановив поток автомобилей, они, по оценке суда, создали угрозу безопасности и нарушили общественный порядок. Все фигуранты дела были признаны виновными в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.2.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Речь идет об организации массового пребывания граждан в общественном месте, повлекшем нарушение общественного порядка и создание помех для движения транспорта.
Двое из участников дорожных танцев получили по 9 суток административного ареста, ещё троих административно арестовали на 13 суток. Шестого участника судья решил не лишать свободы, но оштрафовал на 19 тысяч рублей.
Пока постановления не вступили в законную силу — у осужденных есть десятидневный срок на обжалование решений в апелляционном порядке, — уточняют в пресс-службе Свердловского областного суда.
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