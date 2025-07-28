Екатеринбургские ветеринары спасают «залеченного» их коллегами кота

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В ветеринарной клинике доктора Тебенькова сейчас идёт борьба за жизнь кота, которому не повезло сначала оказаться в руках гораздо менее опытных и ответственных ветврачей. Животному поставили ошибочный диагноз и сделали ненужную хирургическую операцию.Как поясняют в зооприюте «Клякса», который взялся курировать приехавшего из свердловской провинции кота, хвостатому Серёже месяц назад сделали уретростомию — хирургическую операцию по формированию нового выхода из мочеиспускательного канала. Только вот оказалось, что проблемы с мочеиспусканием у него возникли из-за травмы крестцового отдела позвоночника, диагностировать которую горе-коллеги екатеринбургских зооврачей не смогли. Уретростомия в данном случае не просто была бесполезной, но и усугубила ситуацию.В клинику доктора Тебенькова «залеченный» котик попал, когда у него уже началось внутреннее гниение. Уже восемь дней подряд шокированные чужой халатностью специалисты пытаются спасти ткани и вернуть коту хоть какую-то стабильность. Но пока состояние Серёжи остаётся тяжёлым. Необходимо полностью переделывать ненужную операцию и проводить регулярное бужирование уретры — иначе воспаление не остановить.Тем временем «Клякса» объявила сбор средств на оплату стационара для Серёжи, на проведение всех необходимых ему процедур и на закупку нужных лекарств. Реквизиты для оказания финансовой поддержки: