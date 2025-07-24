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В Екатеринбурге перекроют дороги из-за празднования Дня ВДВ
Традиционное празднование Дня Воздушно-десантных войск 2 августа приведет к временным ограничениям движения в центре Екатеринбурга. Власти города предупреждают автомобилистов о необходимости заранее планировать маршруты.
Празднование начнется в 09:45 с шествия колонны ветеранов ВДВ к мемориалу «Черный тюльпан». У памятника состоится митинг и церемония возложения цветов в честь военнослужащих Воздушно-десантных войск.
Движение транспортных средств будет приостановлено с 09:45 до 10:15 по следующему маршруту:
- от памятника основателям Екатеринбурга В.Н. Татищеву и Г.В. де Геннину
- проспект Ленина
- гостиница «Исеть»
- улица Луначарского
- улица Первомайская
- площадь Советской Армии
- мемориал «Черный тюльпан»
Организаторы подчеркивают, что маршруты общественного транспорта останутся без изменений. Автомобилистам рекомендуется выбирать альтернативные пути следования и учитывать возможные задержки при планировании поездок в утренние часы 2 августа.
Власти призывают жителей города с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с проведением патриотического мероприятия.
Празднование начнется в 09:45 с шествия колонны ветеранов ВДВ к мемориалу «Черный тюльпан». У памятника состоится митинг и церемония возложения цветов в честь военнослужащих Воздушно-десантных войск.
Движение транспортных средств будет приостановлено с 09:45 до 10:15 по следующему маршруту:
- от памятника основателям Екатеринбурга В.Н. Татищеву и Г.В. де Геннину
- проспект Ленина
- гостиница «Исеть»
- улица Луначарского
- улица Первомайская
- площадь Советской Армии
- мемориал «Черный тюльпан»
Организаторы подчеркивают, что маршруты общественного транспорта останутся без изменений. Автомобилистам рекомендуется выбирать альтернативные пути следования и учитывать возможные задержки при планировании поездок в утренние часы 2 августа.
Власти призывают жителей города с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с проведением патриотического мероприятия.
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