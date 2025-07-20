В Свердловской области впервые провели малоинвазивную операцию на надпочечнике у ребёнка

«Новая методика снижает риск осложнений и ускоряет реабилитацию. Благодаря проколам в поясничной области не требуется перемещать другие органы, что делает операцию максимально щадящей», — отметил Олег Орлов

Александр Федоров © Вечерние ведомости

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Хирурги Свердловской областной клинической больницы №1 и Областной детской клинической больницы провели уникальную операцию — удаление опухоли надпочечника у 16-летней пациентки.Впервые в регионе применена ретроперитонеоскопическая адреналэктомия — малотравматичная методика, при которой надпочечник удаляется через небольшие проколы в поясничной области. Такой подход минимизирует повреждения органов брюшной полости и исключает необходимость установки дренажа. Восстановление после вмешательства занимает всего 2–3 дня.Диагноз девочке поставили специалисты Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ. Детский хирург-онколог Сергей Тупоногов, изучив результаты компьютерной томографии, заподозрил опухоль надпочечника и направил пациентку на оперативное лечение. В команду хирургов вошёл заведующий отделением абдоминальной онкологии СОКБ №1 Олег Орлов, специалист по малоинвазивным вмешательствам.Операция прошла успешно. Уже на второй день после вмешательства девочка была выписана домой. Это первый детский случай в регионе, хотя с начала года хирурги СОКБ №1 провели семь подобных операций у взрослых пациентов.