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Суд обязал власти Асбеста рекультивировать старый мусорный полигон
Городской суд Асбеста принял решение об обязательной рекультивации неработающего полигона твёрдых коммунальных отходов. Судебное постановление вынесено по результатам проверки прокуратуры Свердловской области.
Полигон площадью 11 гектаров прекратил работу в начале 2025 года. На территории объекта накоплено около 20 тысяч тонн отходов. Согласно судебному решению, администрация городского округа обязана обеспечить финансирование восстановительных работ, а муниципальное казённое учреждение «Вторресурсы» должно провести рекультивацию территории в течение двух лет.
Представители прокуратуры Свердловской области сообщили, что будут контролировать исполнение судебного решения.
Это не первый случай в регионе, когда по инициативе прокуратуры принимаются меры по ликвидации несанкционированных объектов размещения отходов. Ранее аналогичное решение было принято в отношении незаконной свалки в Слободо-Туринском районе.
Полигон площадью 11 гектаров прекратил работу в начале 2025 года. На территории объекта накоплено около 20 тысяч тонн отходов. Согласно судебному решению, администрация городского округа обязана обеспечить финансирование восстановительных работ, а муниципальное казённое учреждение «Вторресурсы» должно провести рекультивацию территории в течение двух лет.
Представители прокуратуры Свердловской области сообщили, что будут контролировать исполнение судебного решения.
Это не первый случай в регионе, когда по инициативе прокуратуры принимаются меры по ликвидации несанкционированных объектов размещения отходов. Ранее аналогичное решение было принято в отношении незаконной свалки в Слободо-Туринском районе.
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