Врач екатеринбургской больницы напомнила об опасности эхинококкоза у детей летом

Алексей Федоров © Вечерние ведомости

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Летом у детей возрастает риск заражения эхинококкозом — опасным паразитарным заболеванием печени. Об этом напомнили медики в рамках Недели профилактики заболеваний печени.Инфекция передается при контакте с собаками, через грязные овощи, фрукты и воду, а также при играх на загрязнённой почве. Детский организм особенно уязвим: кисты в печени растут быстрее, чем у взрослых, а разрыв кисты может вызвать анафилактический шок или перитонит.Первые признаки болезни — боль и тяжесть в правом подреберье, утомляемость, аллергия, иногда — желтуха.«Эхинококкоз проще предотвратить, чем лечить. Важно мыть руки после общения с животными, тщательно промывать овощи и фрукты, кипятить воду и проводить дегельминтизацию домашних питомцев», — подчеркнула врач-инфекционист детской больницы № 8 Татьяна Фрайфельд.Медики рекомендуют проходить обследование при малейшем подозрении на контакт с источником заражения.